“不是说要解除实际居住义务吗……”即将入住的4万户家庭陷入混乱. December. 11, 2023 08:06. by 郑顺九记者、崔东洙记者 soon9@donga.com，dschoi@donga.com. 2021年在仁川适用转让价上限制供应的A小区。当时每3.3平方米的售价为1100万韩元左右，比附近的B小区价格（每3.3平方米1600万韩元左右）便宜，因此需求集中。但面临明年4月左右即将入住，最近的氛围却截然相反。由于经济萧条，公寓价格持续下降，B小区价格降至1100万韩元左右。这意味着入住时A小区的房价很有可能下降到销售价以下。 最近A小区居民之间出现了“如果不废除实际居住义务，房子可以以原价出售，反而更好”的说法。如果违反实际居住义务，就要向韩国土地住宅公社出售房子。此时的交易价格是销售价加上定期存款利息的价位。也就是说，出售价格和行情差价都可以得到保障。附近公认中介事务所相关人士表示：“周边行情本来就很低，很多居民违反居住义务，说要卖给韩国土地住宅公社，以防止损失。” 随着废除销售住宅实际居住义务的方案未能在12月的定期国会上通过，市场混乱正在扩大。照此下去，相信今年1月政府宣布而接受认购的这些人要突然筹集数亿韩元的余款或损失定金，放弃房子。甚至出现了像A园区一样故意违反实际居住义务的动向。 有人指出，房价上涨期引进的短视性限制导致市场混乱，但政府和国会却对此置之不理。 据韩国土地住宅公社10日透露，到今年10月为止，收到约550件关于违反实际居住义务的出售规定的咨询。公社相关人士表示：“仁川等地房价下降趋势明显，很多电话询问在市价比销售价低的地区，可以以多少钱卖给公社。”实际居住义务是首都圈限购制公寓中签者实际居住在2-5年销售住宅的制度，如果在期限内移居，就要将该住宅出售给韩国土地住宅公社。如果违反该规定，将被处以一年以下有期徒刑或1000万韩元以下罚款。 据国土交通部透露，以上个月为基准，适用实际居住义务的首都圈公寓共有72个园区、47595套。首尔9个园区（7647套）、京畿50个园区（3221套）、仁川13个园区（9727套）等。其中包括约1.2万套规模的首尔江东区奥林匹克公园（遁村住宅公社重建）。 汉阳大学城市工学系教授李昌武（音）指出：“实际居住义务是在不考虑市场停滞可能性的情况下制定的制度，因此有很多漏洞。首尔等地明年的入住量急剧减少，因此应尽快放宽限制，使限购制公寓以全月租、买卖的形式出现。”

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