“道奇男”大谷翔平首次出战的舞台是韩国……道奇队与圣地亚哥队将在首尔展开赛季揭幕战. December. 11, 2023 08:06. by 黃奎引 kini@donga.com. “7亿美元的男人”大谷翔平（29岁）作为“道奇男”留下第一个足迹的场所既不是美国洛杉矶（LA），也不是日本东京，而是韩国首尔。 美国职业棒球大联盟（MLB）事务局于今年7月确定并公布，洛杉矶道奇队和圣地亚哥教士队之间的2024赛季正式揭幕战将于明年3月20、21日在首尔高尺天空巨蛋体育场举行。该“首尔系列赛”的第一天是圣地亚哥队，第二天是道奇队的主场比赛。MLB事务局之前也以“棒球的世界化”为目标，在海外4个城市共举办了8次赛季揭幕战。 首尔系列赛原本预计将成为效力于圣地亚哥教士队的金河成（28岁）衣锦还乡的舞台。再加上有观测认为，李政厚（25岁）将加盟圣地亚哥队，柳贤振（36岁）将重返道奇队，因此韩国球迷对首尔系列赛的关注度正在上升。但是随着大谷翔平加入道奇队，日本球迷的视线也转向了首尔系列赛。大谷和圣地亚哥队的首发投手达比修有（36岁）有可能展开日本老乡投打对决。 大谷翔平此次并不是第一次访问首尔。大谷翔平在读花卷东高中3年级的2012年曾参加过在首尔木洞球场和蚕室球场举行的世界青少年棒球锦标赛。来往于韩国和日本采访体育的大岛宏作家表示：“首尔是大谷真正成为‘二刀流’的地方。这是因为在有指名击球员制度的比赛中，大谷作为投手和击球手全部参赛，2012年的该比赛是第一次。”但是大谷翔平在9月份接受了肘部手术，因此明年首尔系列赛时，他只作为击球手出战。 首尔系列赛结束后，道奇队将回到洛杉矶，从3月29日开始与圣路易斯队进行4连战。如果没有受伤等变数，大谷翔平也将首次与道奇队主场球迷见面。道奇队和大谷的娘家球队洛杉矶天使队的2024年首次对决将于6月22日和23日在道奇体育场举行。道奇队明年赛季访问天使球场的比赛日程定在了9月4、5日。

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