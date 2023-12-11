日媒：“岸田将换掉所有安倍派内阁和党务人员”. December. 11, 2023 08:07. by 东京=常驻记者 李相勋 sanghun@donga.com. 日本《朝日新闻》等媒体10日报道说，日本首相岸田文雄已确定撤换包括政权二号人物官房长官松野博一在内的自民党最大派系安倍派干部、现任阁僚和高层党务工作者等5人。但也有人预测说，在岸田的支持率跌至退位危机水平的20%出头、自民党秘密资金疑惑不知会扩大到什么程度的情况下，很难通过这种人事安排解决政权危机。 撤换对象是松野博一、经济产业相西村康稔、自民党政务调查会长萩生田光一、党国会对策委员长高木毅、党参议院干事长世耕弘成等。安倍派在去年前首相安倍晋三去世后，一年多来一直未能选出继任会长，以集体领导体制运营。进入21世纪后，培养出4名首相的自民党中枢势力安倍派主导了政治圈乃至整个日本社会的保守强硬趋势。 正在调查自民党秘密资金的东京地方检察厅特殊部正在调查安倍派干部涉嫌少则100万日元（约910万韩元）、多则1000万日元（约9100万韩元）以上的秘密资金。有报道称，有数十名安倍派议员与筹集秘密资金有关。安倍派涉嫌主办政治资金募集活动，将超额部分返还给筹集到配额以上的议员，使其用作秘密资金。 《读卖新闻》报道说，安倍派面临存续危机，有人认为此次疑惑将结束安倍派时代。《朝日新闻》甚至分析说：“政权运营处于瘫痪状态。”不仅是岸田政权，日本政界也处于难以预测的“零视界”的状况。

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