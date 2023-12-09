如此多彩的韩国人. December. 09, 2023 09:31. by 李智允记者 asap@donga.com. 地球上人类可以分为几个物种？ 答案是1个。因为超过80亿名的全世界人都属于Homo sapiens（智人）这一“单一品种”。15万~20万年前出现的现生人类Homo sapiens是“Homo migrans（移动的人类）”和“Homo habilis（杂种人类）”的综合，这是古人类学研究的定论。从古代到现代，人类不断向其他地区（in the other zones）移动，经历广泛混血的多样性的结果就是今天的我们。 包含上述内容的书是解释去年年末进行的会议的演讲和访谈后编成的。庆熙大学全球历史文化研究所学术研究教授廉云玉、首尔大学保健研究生院教授赵英泰、嘉泉大学创业大学客座教授张大益、高丽大学媒体系教授闵英、延世大学本科大学教授金学哲、京畿大学犯罪矫正心理学教授李秀贞（以上人名音译）等6名各领域的研究人员参加了此次活动。 从社会学、人口学、犯罪心理学等角度解释多样性，并不单纯地呼吁“换位思考”的感性。这本书以事实和逻辑为依据，刺激了包容、连带的动机，书中说：“国内19岁以下人口每100人中就有3人出生在多文化家庭，占全体国民14%的700万人以上分散在海外180多个国家的韩国是移居国家。”另外，还提到了韩国的总和生育率下降到0.8名以下的情况，并强调：“如果不与被称为移民的多种人携手，生存本身就会变得困难。” 在书后半部的紧张对话文中，提出了人口学、社会文化多样性不足的韩国应该做出怎样的努力。书中说，与其他文化圈产生异质感的老一代不同，应该把用智能手机连接全世界的“Zalpha一代”（1990年代中期至2020年代中期出生的一代.）培养成扩大多样性的主角。该书提议：“基于平台，需要在历史上史无前例的‘文明的同时代性’出生的一代的正规教育课程中编制‘多样性教育’等制度上的变化。”

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