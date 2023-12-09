“为了韩华队，我可以出任内野任何位置”. December. 09, 2023 09:31. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “任何位置我都能胜任。” 获得职业棒球自由签约选手（FA）资格，从乐天队转会到韩华队的安致弘（33岁）)在第一次见到韩华队主教练崔元豪（50岁）时做出了上述表示。安治弘表示，“赛季开始后，不是不知道会发生什么情况吗？为了球队，不仅可以担任二垒手、一垒手，还可以担任三垒手、游击手。” 安致弘在就读首尔高中时是高中棒球顶级游击手，在职业联赛中主要担任二垒手，在2011、2017、2018年获得了金手套奖。2018年雅加达-巨港亚运会时，他担任三垒手，为韩国队实现大赛三连冠助了一臂之力。随着年龄的增长，防守范围减少的最近两个赛季，他作为1垒手出战的比赛也有所增加。 安致弘作为1号至9号击球手，各打满100个以上打席。他不分位置和出场顺序，甘愿出任球队需要的位置。 除了在警察厅棒球队解决服兵役问题，在赛季末才回归的2016年（10场比赛）之外，他每个赛季都参加了100场以上的比赛。这也是安致弘在职业棒球球队经理人中间被称为“很会盘算的男人”的原因。 以最长合同期限6年、总额72亿韩元的条件与韩华队签约的安致弘表示，“我从未度过过最有价值球员（MVP）级赛季。相反，我自豪的是，每年都表现出良好的状态。我从来没有耍过要领打棒球，但韩华队对我的这种面貌给予了很高的评价。现在的韩华队需要像我这样对待棒球的态度。” 本赛季，韩华队内本垒打王卢施焕（23岁）、新人王投手文东珠（20岁）、2021年金手套二垒手部门获奖者郑恩源（23岁）等“明星希望之星”不在少数。韩华队希望他们从安致弘那里学到不断取得成绩的经验，摘掉“希望之星”的标签。安致弘也表示：“因为韩华队有很多年轻球员，所以我作为老队员可以分享很多东西，这种期待感也是选择韩华队的原因之一。” 安致弘并不是没有走弯路。安致弘在效力于KIA队的2013年，为了培养长打力，改变了击球姿势，但最终尝到了失败的滋味。本垒打继前一年之后，以3个原地踏步，击球率从0.288下降到了0.249。在2014赛季即将开幕之际，他再次集中精准度，在将当年击球率提升至0.339的同时，本垒打数增加到了18个。这是到目前为止安致弘的单赛季最多本垒打记录。 度过“职业生涯新高”赛季的安致弘曾试图入选2014年仁川亚运会国家队，但最终以失败告终，随后他将年薪合同全权委托给球队，并加入了警察厅。当时警察厅的教练金秀吉（音）说：“致弘真的是对自己很狠的人。中东呼吸综合征（MERS）流行时，致弘的发烧一度接近39度，但他还是到赛场挥棒”，“致弘之所以能持续发挥出色，都是有原因的。” 服完兵役回来的安致弘在2017年取得了0.316击球率、21个本垒打、93打点的成绩，帮助当时所属球队KIA取得了常规赛、韩国大赛综合冠军（总冠军）。这是继新人时期的2009年之后，他个人第二次获得综合冠军。安致弘表示，“将与在SSG积累冠军经验的金江珉前辈（41岁）一起效力于韩华队。希望我们俩不同的夺冠经验能够帮助韩华队（1999年以后）第二次夺冠。”

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