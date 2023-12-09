美国国会要求“报告驻韩美军驻扎改善方案”……意在加强对朝中俄的遏制. December. 09, 2023 09:30. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 美国国会要求美国国防部长劳埃德·奥斯汀报告包括驻韩美军在内的印太司令部指挥体系和驻军态势改善方案，以应对与中国的霸权矛盾等印太安全环境的变化。分析认为，此举意在加强与美国的核心同盟韩国、日本的军事合作，加强对朝鲜、中国、俄罗斯等的遏制力量。 美国参众两院军事委员会当地时间7日通过公布的《2024财年国防授权法案》协议表示：“国防部长应在法案通过360天内提交有关美军在印度洋太平洋部署和司令部结构的报告。”协议还特别指出：“报告应该包括对驻韩美军和驻日美军的影响在内的印太司令部组织结构的修改建议，包括对加强与同盟国及伙伴的合作的建议。” 这是2023年国防授权法案中没有的内容，今年首次在法案中出现。有分析认为，这与在野党共和党等政界部分人士主张扩大驻韩美军应对中国入侵台湾等问题的作用不无关系。 协议提到了今年4月尹锡悦总统访问美国时通过的《华盛顿宣言》，内容包括“通过深化宣言的核遏制合作的方式加强韩美同盟”。轻视驻韩美军重要性的前总统特朗普如果在明年大选中再次执政，可以消除部分人担心的延伸威慑措施预计将化为乌有。驻韩美军人数将维持在目前的28000名左右。 美国国务院副国务卿提名人库尔特·坎贝尔（照片）也在同一天举行的参议院人事听证会上表示，“很担心朝鲜是不是认为已经不再关心与美国的外交。这意味着我们应该更加集中于遏制力”，再次强调加强遏制的重要性。坎贝尔在拜登政府中掌管印太战略，被称为“亚洲沙皇”。他判断称，虽然美国目前致力于中东和乌克兰战争，“但从根本上看，美国的长期利害关系主要在印度洋太平洋。（中国）有实质性的突袭危险。”

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