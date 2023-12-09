迟迟投入世博会申办战的惨痛教训. December. 09, 2023 09:30. . 当地时间11月28日，在法国巴黎近郊的国际展览局全体大会会场，2030年世界博览会的举办地被确定为沙特阿拉伯利雅得。虽然韩国媒体的关注焦点到此为止，外国媒体的采访热情却更加高涨。在公布举办地后举行的沙特代表团记者会上，外国记者们高度关注沙特获得72%压倒性得票率的秘诀。也有人评价说：“在第一轮投票中获得三分之二的选票而获胜，这是从未有过的先例。” 外国媒体分析的核心秘诀是沙特从初期开始就成功巩固了领先地位。据美国政治媒体《政客》报道，来自美洲的一名国际展览局成员国代表悄悄透露：“沙特从一开始就占据领先地位，在‘舆论战争’中取得了胜利。” 特别是，沙特早在去年7月就得到了法国总统马克龙的正式支持，这一点具有象征意义。由于把在欧盟内部影响力较大的马克龙总统拉到自己一边，沙特也得以平息其他欧盟成员国对沙特恶劣的人权问题的担忧。 韩国在马克龙支持沙特的同月设立了直属国务总理的2030釜山世博会申办委员会。这相当于是，当竞争者获得世界主要国家首脑的公开支持时，才迟迟投入到了申办战中。虽然承认韩国代表团付出了血汗的辛劳，但不可否认的是，初期应对迟了很久。 当然，釜山市开始申办世博会是从约8年前的2015年设立2030釜山注册世博会泛市民推进委员会的时候开始的。只是当时釜山的申办活动几乎没有浮出水面。 仅靠地方政府的力量可能是不够的。尽管如此，当时文在寅政府已经在4年前的2019年5月将釜山世博会申办确定为国家事业。韩国政府向国际展览局申办世博会的时间是2021年6月23日。这比同年10月29日提出申办的沙特早了4个月左右。如果中央政府和釜山从那时候开始积极努力，那么初期的胜机可能就在韩国了。但是，韩国没有取得任何成果，经历政权交替期后，对国家事业的集中力也变得模糊。 最近1年在巴黎当地观看的申办战具有很强的“心急如焚的突击战”性质。虽然申办支援组织变大了，但到处都有人担心不能有效地工作。不是各自有系统地说服不同的成员国，而是听说某个国家出现倾向韩国的征兆，所有负责人都会蜂拥而至。 为了支援韩国的申办，很多人来到了巴黎。有很多人没有休息日，长途奔波添砖加瓦，但也有不少人花着血汗钱，只顾表面上的申办活动。在侨民社会有影响力的一位人士坦言：“虽然向几个市民团体提出了有效申办方法的建议，但是并没有太关心，好像只想适当地搞搞餐饮就走。”全体大会之前，来自釜山的部分市民团体在巴黎外交家、国际展览局本部附近等以外的地方举行了釜山宣传活动，这也引起了人们的怀疑。 当然，政府和企业为申办成功而奔波于世界的绕地球400圈不会白费。最重要的是，由于民间和政府一起努力，才能向国际社会宣传被首尔掩盖的釜山的价值。要想在申办战中留下有价值的失败经验，必须冷静分析失败原因，并在准备其他国家活动时予以如实反映。

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