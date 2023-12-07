意大利“女性遇害”引发万人抗议浪潮，“不再对性暴力保持沉默”. December. 07, 2023 08:45. by 金宝罗记者 purple@donga.com. 被前男友残忍杀害的意大利女大学生朱莉娅·切克汀（22岁·照片）的5日葬礼上，包括法务部长卡洛·诺迪奥在内的全国各地1万名追悼者参加了葬礼，意大利全境一片沸腾。意大利首位女总理乔治·梅洛尼也在同一天在脸书上公开表示，“女性不是一个人”，将制定对策。梅洛尼还亲自公布了暴力及跟踪骚扰受害者的呼叫中心号码。 据美联社等媒体报道，当天在东北部威尼托大区帕多瓦的圣朱斯蒂纳大教堂举行了切克廷的葬礼。追悼者们谴责这一事件是典型的“女性遇害”。“女性遇害”是“女性（Female）”和“杀害（Homicide）”的合成词，是指女性因性厌恶、性剥削、性别歧视等原因被杀害的现象。 此前11月18日，在意大利名牌大学帕多瓦大学攻读生命工学专业的切克廷被前男友兼学校同学菲利波·图雷塔（21岁）杀害。据悉，图雷塔无法接受与切克汀的分手，对就读于同一学系的切克汀想要比自己先毕业感到愤怒而犯下了罪行。图雷塔作案后逃往德国，但被当地检察机关抓获并遣送回国。 尸检结果显示，在切克汀的脸部和颈部等处发现了20处以上的刺伤。由于犯罪的残酷性等，在意大利的影响还没有平息。在联合国“驱逐国际女性暴力日”的11月25日，罗马、米兰等全国各地数十万人举行了敦促根除女性暴力的游行。据当局透露，包括切克汀在内，今年在意大利被杀的女性有107人。其中82.2%（88人）死于家人、恋人等。 在当天的葬礼上，也有相当多的追悼者在衣领上戴上了红色蝴蝶结，以表示要杜绝“女性遇害”。也有很多市民挥舞着铃和钥匙，表示不再对女性暴力保持沉默。 葬礼在电视上也进行了现场直播。切克汀的父亲在追悼词中表示：“女儿的死亡应该成为结束对女性的可怕暴力的契机。现在是切断恶性循环的时候。”意大利的所有大学直到葬礼结束的当天下午2点为止都没有上课。威尼托大区当天也宣布为“哀悼日”。

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