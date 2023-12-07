到2025年底，游客可以乘坐吊舱上南山. December. 07, 2023 08:45. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 首尔市公开重新推进此前停滞不前的南山吊舱（缆车车厢）事业的基本计划，并发布了设计及施工相关的招标公告。如果按照计划进行，预计从2025年11月开始，在首尔地铁4号线明洞站附近可以乘坐吊舱登上南山山顶。 ● 每小时最多运送2000多人 首尔市4日发布了建设南山吊舱的工程费400亿韩元规模的“Turnkey（一揽子承包合同）”公告。首尔市在6月发表“可持续的南山项目”时表明了重新推进吊舱的方针，具体事业计划已经确定。南山吊舱建设项目原定于2016年推进，但因有可能对汉阳都城申遗项目产生负面影响的争议而告吹。 首尔市相关人士解释说：“最近申遗推进对象不仅包括汉阳都城，还包括北汉山城和荡春台城，因此认为吊舱的设置不会成为大问题，所以决定重新推进。” 根据首尔市的计划，吊舱将从距离明洞站约200米的南山艺场公园出发，行驶至南山山顶，共运行804米。考虑到现在南山缆车从距离明洞站约600米的地方出发，大众交通的接近性将得到大幅改善。 吊舱为10人座，每秒运行4~5米，每小时可运送1600~2000名访客。单程移动大约需要3分钟。竣工目标是2025年11月。成人往返的费用预计在1万韩元左右。这比现在的南山缆车（成人往返1.5万韩元）还要便宜。首尔市相关人士表示：“妥当性分析结果显示，费用对比便利（B/C）为1.99，远远超过了判断为具有经济性的标准1”，“预计5年左右就会超过盈亏平衡点。” 据预测，首尔市每年将有189万人使用吊舱。首尔市相关人士展望表示：“2021年观光巴士被限制进入南山，访客减少，如果引入吊舱，南山的访客人数将会恢复。”首尔市最近以1000名市民为对象进行了问卷调查，结果显示80.7%的受访者表示“赞成引进南山吊舱”。 ● 运营收益金用于生态保护事业 首尔市计划将吊舱运营收益金用于南山生态保护事业。为此，还计划设立“南山生态•休闲基金”（暂称），并制定相关条例。首尔市在今年6月由环境团体和专家等参与的“为可持续南山的发展协议会”上，经过6次会议，制定了设置吊舱的计划。首尔市城市整备科科长吴承民（音）表示：“如果投标企业采用环保工艺，并提出包括南山生态环境等要素在内的工程计划，将给予加分。” 但是部分人担心吊舱会经过Lila小学及Lila艺术高中附近，可能会侵害学习权。对此，首尔市相关人士表示：“树丛将挡住吊舱和学校之间的距离”，“如果妨碍的话，将制定对策，保障学习权。”首尔市均衡发展本部长吕长权（音）表示：“除了设置吊舱外，我们还将继续推进生态和休闲相协调的可持续南山项目。”

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