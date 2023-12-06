#ConnectingGaza……在死亡的恐惧中，向20万人捐赠“网络生命线”. December. 06, 2023 08:02. by 开罗=金基润 常驻记者 pep@donga.com. “网络连接是上帝的祝福。托福，我才能救出我的家人。” 这是埃及作家兼媒体人米尔娜•埃尔•赫尔巴维（31岁•照片）最近收到的加沙地区巴勒斯坦居民上传到社交媒体照片墙、X（原推特）的感谢信息。加沙地带的一家人通过她捐赠的电子USIM“eSIM”连接到互联网上，得知以色列军队空袭南部的消息后，逃离了居住的建筑，挽救了生命。该建筑随后遭到袭击并遭到破坏。 今年10月27日，以色列军队正式进入时，赫尔巴维获悉了加沙地区互联网通信网中断的报道。因为空袭基站被破坏，通信中断和复原也反复出现。埃隆•马斯克表示，将通过SpaceX Starlink向加沙地带无偿提供卫星互联网，但很快取消了。 3日，赫尔巴维向美国有线电视新闻网（CNN）表示，当时出于“如果通信中断，很难确认战况或家人之间的生死，该如何是好”的想法，推进了可以提供海外漫游服务的eSIM捐赠。拥有77万名粉丝的她在照片墙上提出这样的苦恼后，一位粉丝提出了解决方法。 不久后，购买eSIM的赫尔巴维将启动eSIM的QR码发送给了加沙地区的朋友。正好接到电话的那位朋友在之后通信再次中断时成功启动eSIM，与赫尔巴维进行了通话。 以此为契机，赫尔巴维于10月29日在照片墙上开始了将eSIM捐赠给加沙地区的“#Connecting Gaza”。据推测，截至目前，价值130万美元（约17亿韩元）的eSIM通过多种渠道被传递，使加沙地区的约20万名居民受益。赫尔巴维说：“连接网络的权利就像食物和水一样重要的人权”，“虽然不知道什么时候会面临死亡，但希望到最后一刻都能向家人发送‘我爱你’。” 据《路透社》4日报道，以色列军队在加沙地带南部与哈马斯展开了大规模交战。在南部城市汗尤尼斯附近看到了数十辆以色列军坦克。以色列国防部长加兰特表示：“在拆除所有恐怖基础设施之前，我们不会离开加沙地带。”有报道称，此次战争导致5000多名哈马斯成员等1.5万多名巴勒斯坦人死亡，以色列政府高层负责人表示“数据大致正确”。

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