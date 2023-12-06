“凌晨送货上门服务”出现鸿沟……50%的市郡区“做不到”. December. 06, 2023 08:02. by 宋振浩记者、郑瑞英记者 jino@donga.com、syjung@donga.com. “没有凌晨配送，生活质量一下子下降了。” 今年7月就业时从光州搬到全南咸平郡的金正勋（28岁）表示：“不能使用凌晨配送所带来的不方便超出了预想。”因为是早上上班，晚上八九点以后下班，所以没有时间另外买菜。食材需要在网上订购，但如果白天配送，新鲜度就会下降，因此必须有在规定时间内送肉、蔬菜的凌晨配送。但是，由于住在完全没有凌晨配送的地方，所以不做饭，最终依赖于外出就餐或快餐产品等。他说：“健康也受损，最终也增加了外出就餐的费用。” 据调查，全国每2个市郡区中就有1处不能使用Coupang、SSG网站（易买得）、Market Kurly、Oasis等4种凌晨配送。有人指出，随着可以享受网上交易（电子商务）革新的代表性服务的地方都集中在首尔等首都圈，“配送鸿沟”现象加速，生活差距也在扩大。 《东亚日报》5日对国内提供凌晨配送服务的Coupang、SSG网站（易买得）、Market Kurly、Oasis等4个地区进行了全面调查，结果显示，全国250个市郡区中有124个（49.6%）没有一家企业可以凌晨配送。这是以市政府、区厅、郡厅等基础地方自治团体行政官厅地址为基准进行分析后得出的结果。相反，4个公司都可以凌晨配送的地区以首都圈为主，共53处，仅占全体的21.2%。 凌晨配送是前一天晚上以新鲜食品为主订购，第二天凌晨直接送到家门口的服务，从新冠扩散时期的2020年开始正式启动。随着网上购物的扩散，凌晨配送与否在消费者之间成为了重要的生活指标。在大韩商工会议所的调查中，84%的消费者表示希望凌晨配送。 但是凌晨配送范围的扩大非常缓慢。要想凌晨配送，必须在主要据点建设大型物流中心，但是Coupang、Market Kurly、Oasis等物流网的投资因经济萧条而放缓。拥有全国流通网的大型超市被《流通产业发展法》规定“除营业时间外不得配送”所限制。檀国大学经营学系教授郑延承（音）表示：“与coupang等在线企业不同，只有线下企业受到事业限制，无法实现公平的竞争。对于已经有大型超市配送网的地方中小城市，现在应该考虑提高地区消费者福利的方案。”

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