职业棒球LG队成功的原因……“因为曾比谁都失败”. December. 06, 2023 08:01. . “再给我一次疾风般的勇气” 世界可以分为看到这13个字后心潮澎湃的人和古井无波的人。随着时代的发展，之前在体育赛场由《阿里郎牧童》、《公寓》、《致你》等占据的位置，在2023年现在被《疾风街道》所占据，该歌曲的第一句歌词就是上面这句。体育迷们将原来的动画主题歌《疾风街道》评价为“唱助威歌”。LG Twins队时隔29年再次获得职业棒球韩国大赛冠军的瞬间，电视转播中播放的歌曲也是《疾风街道》。 “在汹涌的波涛里也不屈服” LG队是本赛季韩美日职业棒球52支球队中盗垒失败（101个）最多的球队。除了LG队之外，韩美日没有任何一支球队盗垒失败数超过50个。由于如此多的失败，LG队成功完成了韩美日职业棒球全体第2位的166个盗垒，但成功率只有62.2%。在棒球统计学（Sabermetrics）中，一般认为盗垒成功率不到75%时，越跑越吃亏。本赛季LG队是“火力”非常出色的球队，因此盗垒失败带来的损失更大。 “怀着重新刻在宽阔仪表盘上的希望” 但是从今年赛季开始执掌LG队主教练一职的廉京烨的想法却截然不同。他说：“球迷和媒体可能看到了盗垒失败的数字，但我集中的是打造攻击性的球队色彩。我认为，比起盗垒本身的效果，通过奔跑的棒球，选手们会变得更加坚强。”像这样盗垒失败成为家常便饭，发生了有趣的事情。LG队在记录盗垒失败数为1个的比赛中，取得了0.767（56胜1平17负）的胜率。相反，在没有盗垒失败的比赛中只取得了0.435（30胜1平39负）的胜率。盗垒失败反而导致了球队成绩的提高。 “我要向着你奔跑” 2021年设立“失败研究所”的KAIST今年10月举办了“日常生活中捕捉到的失败瞬间”图片展。在展示的作品中，以“如果有人扶起”为题的照片最受关注。拍下在草地上倒下的白椅子的这张照片中，附上了这样的解释，“虽然现在躺着，但是你的椅腿并没有断掉，如果有人扶起，马上就能发挥原来的作用了。”KAIST失败研究所所长赵成浩（音）就举办分享失败经验图片展的理由解释说：“（一个人）分享痛苦的失败，进行沟通，就会明白‘不只是我一个人辛苦’。”LG队通过失败之后获得成功的过程也不会有太大的不同。所以，也要像《疾风街道》的歌词一样，相信彼此的支持，让心怦怦直跳，失败，失败，再失败吧。 “不管挑战世界有多孤独，相信着与我同在的友情。再给我一次疾风般的勇气，在汹涌的波涛里也不屈服。怀着重新刻在宽阔仪表盘上的希望，我要向着你奔跑。”

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