徐建宇成为首位获得跆拳道男子80公斤级奥运会参赛权的韩国选手. December. 04, 2023 08:03. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 徐建宇（20岁•韩国体育大学•音译）登上了世界跆拳道联盟（WT）世界大奖赛总决赛男子80公斤级冠军宝座。这是韩国选手首次在该大会、该级别比赛中夺冠。WT世界大奖赛总决赛是结束一个赛季的比赛，每个级别只有奥运会排名前16位的选手才有资格参加，是具有“王中王战”性质的舞台。 3日，在英国曼彻斯特举行的2023WT世界大奖赛总决赛男子80公斤级决赛上，徐建宇以2比1（4-12、15-2、22-13）战胜埃及选手赛义夫•艾伊萨，获得了金牌。2021年东京奥运会铜牌得主艾伊萨是该级别排名第三的强者。此前，徐建宇在8强中以2比1战胜“卫冕冠军”西蒙尼•阿莱西奥（意大利），在4强中以2比1战胜了东京奥运会银牌得主萨利赫•阿尔沙拉巴蒂（约旦）。徐建宇在去年大赛决赛中以1比2负于阿莱西奥，丢掉了金牌，时隔1年后一雪前耻。目前该级别排名第一的是阿莱西奥。徐建宇说：“世界大奖赛总决赛冠军是我从未期待过的结果”，“练习得非常认真，以至于其他选手出来训练时都很害怕。” 徐建宇还获得了明年巴黎奥运会男子80公斤级参赛权。这也是韩国选手首次进入奥运会该级别比赛。奥运会排名第9位的徐建宇凭借此次比赛的冠军，获得100分的积分，上升到了第4位。各级别排名前5名的所属国家将获得奥运会正式比赛入场券。此次大赛是为了获得该参赛权而积累排名积分的最后机会。 韩国虽然是跆拳道宗主国，但男子80公斤级却相当于不毛之地。从跆拳道被列为奥运会正式项目的2000年悉尼奥运会到2021年东京奥运会，韩国选手在该级别从未获得过奥运会正式比赛的参赛权。朴佑赫（23岁•三星S1）在今年杭州亚运会男子80公斤级比赛中夺冠也是21年来的首枚金牌。 徐建宇下决心说：“虽然现在还不敢相信我能参加奥运会，但心情真的很好”，“既然能参加奥运会，将以金牌为目标进行准备。”

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