在新加坡登场的机器狗？“Spot”……期待成为生产革命的象征. December. 04, 2023 08:02. . 去年1月，在美国拉斯维加斯世界最大的信息技术（IT）•家电展示会“CES 2022”上，最成为话题的瞬间是机器狗“Spot”的登场。跟随现代汽车集团会长郑义宣登上舞台的黄色四足步行机器人Spot，在众多相机快门下也没有露出紧张的神色，顺利完成了任务。当年4月，Spot护送了访问京畿华城市现代汽车南阳研究所的时任总统职务接管委员会委员长安哲秀。今年4月访韩的国际展览局（BIE）视察团在欢迎午宴场所首尔新罗酒店最先见到的也是Spot。 现代汽车集团收购了2021年6月投入11亿美元（约1.43万亿韩元）开发Spot的美国机器人企业波士顿动力。这是2020年10月郑会长就任后进行的最大收购合并（M&A）。Spot每次登场都引起话题，但并没有传来机器人产业取得进一步成果的消息。部分人甚至开玩笑说“价值1万亿韩元的导盲犬”、“机器人事业的主要收入来源是YouTube”（波士顿动力公司YouTube频道的订阅者达319万名）。 Spot上个月在新加坡再次露面。现代汽车集团的新加坡全球革新中心（HMGICS）将Spot作为正式职员，而不是“兼职生”。两台Spot在各自像房间一样的工作场所“Cell”里紧紧跟着一名工作人员。人完成作业后，将拍摄15张照片，并立即检查38个零部件是否组装好。Spot拍摄的照片被转移到电脑上，人工智能（AI）实时确认不良。正如郑会长所说的“机器人是为人类服务的手段”一样，实现了这一点。 HMGICS的生产革新不仅仅是Spot。移动在各Cell组装的车身的是无人驾驶机器人（AMR）。利用将整个工厂通过数码进行复制的“数字双生”，实时找出生产过程中存在的问题并进行修改。最重要的是，果断地放弃了使汽车产业存在的传送带方式，以Cell方式设计，以接受对未来移动出行的多种要求。 不仅是现代汽车，三星、LG等韩国企业之所以以“快速追随者”战略书写成功故事，是因为生产效率性为后盾。1970~1980年代的秘诀是像现在的东南亚一样既便宜又诚实的劳动力。1990~2000年代，周密的供应链管理（SCM）提高了竞争力。但是2010年代以后，国内人工费变贵，各种劳动限制阻碍了发展。SCM比起个别企业的竞争力，“国家力量”变得更加重要。在全球制造业市场上，“韩国制造”、“韩国创造”的魅力只能逐渐褪色。 这就是正确使用Spot的HMGICS的出现令人高兴的原因。现代汽车表示，将HMGICS用作生产革新的测试台。如果成功，将积极引进国内外新工厂。 用传送带吞噬全世界汽车产业的福特的成功故事，韩国企业没道理不再书写。期待Spot成为“革命”象征的那一天。

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