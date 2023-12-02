因“广播通信委员长辞职”，罢免案未能启动……在野党：“将于8日在全体会议上处理双特检”. December. 02, 2023 08:07. by 申娜莉记者、全周永记者 journari@donga.com、aimhigh@donga.com. 尹锡悦总统1日接受了广播通信委员长李东官的辞呈。共同民主党前一天向国会全体会议报告了针对李东官的罢免案，当天距离表决3个小时前，尹锡悦突然接受了李东官的辞呈。对此，共同民主党表示，“从今天起将与尹锡悦政府展开强烈的斗争”，表明了将在预定于8日举行的全体会议上处理被指定为“快速处理案”的“大庄洞50亿俱乐部特检”和“金建熙女士特检”等所谓“双特检”的意向。 总统室当天表示，尹锡悦批准了李东官的免职案。这距离李东官8月25日接受任命过去了98天。执政党相关人士表示：“尹总统的决定是为了最大限度地减少业务空白，防止因罢免案得到处理后宪法法院对罢免案的审理导致广播通信委员会的功能最长瘫痪180天。”总统室开始为选拔下一任委员长物色候选人。据悉，前一天共同民主党向国会全体会议报告对本人的罢免案后，李东官向尹锡悦表达了辞职意向。随着辞呈在当天全体会议上表决之前被受理，罢免案自动被废除。 李东官当天下午在尹锡悦批准免职后在政府果川大厦召开的记者会上表示：“不是因为巨大在野党的压力所驱使，也不是政治上的小伎俩。”他表示：“如果巨大在野党在国会推进的罢免案得以实现，不知道到审理结果出来需要几个月的时间。此前广播通信委员会实际上处于植物状态，在朝野政党围绕罢免案的攻防过程中，国会会全面瘫痪，即使牺牲我也要避免这种情况。” 共同民主党反驳称，“这是肇事逃逸的辞职”。该党代表（党首）李在明当天召开谴责大会主张：“（尹锡悦政府）为了掌握播报，为了任命李东官的化身，无视国会，用解除职务的手段破坏国政。”该党院内代表洪翼杓也表示：“以受理辞呈的名义允许李委员长逃逸是非常错误的。将弹劾第二、第三个李东官。”共同民主党两次报告了李东官的罢免案，均未能成功处理。广播通信委员会当天表示，将转变为代理副委员长李相逸的体制。 当天，共同民主党在国民力量党议员全部缺席的情况下，强行处理了前一天与李东官罢免案一起报告的李正燮、孙俊成检察官罢免案。从前一天起通宵静坐示威的国民力量党在全体会议结束后表示，“国会议长金振杓在罢免案相关国会运营上违反了中立性，进行了偏颇的运营”，作为党论提议敦促其辞职。

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