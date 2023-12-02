韩美日澳首次共同制裁朝鲜发射侦察卫星 . December. 02, 2023 08:07. by 纽约=金贤洙记者、高道艺记者 kimhs@donga.com、yea@donga.com. 韩国、美国、日本和澳大利亚就朝鲜违反联合国安理会决议发射军事侦察卫星一事，共同出面实施制裁。这是四国首次通过事前合作联手对朝鲜实施制裁。由于中俄反对，新的安理会制裁受阻，亚太地区4个国家采取了共同行动。 当地时间11月30日，美国财政部海外资产控制办公室表示，“把与支援朝鲜大规模杀伤性武器项目创造收益活动相关的8名朝鲜人和1家机构列入制裁名单”，并表示将对朝鲜侦察总局下属的黑客组织“金秀基”和居住在俄罗斯、中国、伊朗等地的8名朝鲜人进行制裁。据悉，向伊朗提供武器的朝鲜“青松联合”驻德黑兰官员姜京日和李成日、驻中国北京官员姜平国（均为音译）等。 韩国政府1日表示，将制裁朝鲜国家航空宇宙技术总局副局长李哲柱等5人和参与弹道导弹研究开发的6人。今年6月，韩国政府把金秀基列入制裁对象。日本政府当天也对包括金秀基在内的4家机构和5个个人进行了单独制裁。 美国国务卿布林肯11月30日发表声明说：“被推测为军队侦察卫星的21日朝鲜非法发射使用了违反安理会决议的弹道导弹技术，破坏了世界安全。特别是韩国、日本、澳大利亚首次分别指定并公布了制裁对象。”联合国安理会11月27日召开紧急会议，但由于常任理事国中国和俄罗斯的反对，不仅没有通过新的对朝制裁，连主席声明也没有通过。 朝鲜官方媒体朝鲜中央通讯社1日报道称，朝鲜国务委员长金正恩在11月30日“航空节”之际访问了人民军空军司令部和第一空军团飞行团。根据媒体公开的照片，金正恩在空军司令部作战指挥所拿着香烟查看了装备。墙上的显示屏画面中可以看到包括韩半岛、日本、东南亚部分在内的太平洋一带的照片。但据分析，与通常军事侦察卫星拍摄的照片角度不同，因此很有可能不是最近发射的“万里镜-1号”拍摄的照片。 当天，朝鲜还通过媒体公开了女儿金主爱自今年8月27日参观海军设施后时隔96天再次与金正恩同行的样子。金正恩夫人和女儿穿着相似的皮大衣，戴着墨镜观看了示威飞行（特技飞行）。金主爱当天晚上出席庆祝宴会时，餐桌周围的3张餐桌大部分都是女性干部。有分析认为：“虽然现在判断金主爱是否成为接班人还为时过早，但至少金正恩是想强调‘女性也可以成为下届军队领导人’。”

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