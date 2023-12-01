2.2→2.1%，韩国央行连续3次下调明年经济增长率预测值. December. 01, 2023 07:55. by 李栋勋记者 dhlee@donga.com. 韩国银行（央行）将明年经济增长率预测值从现有的2.2%下调至2.1%。今年和明年的物价上涨率预测值分别上调至3.6%和2.6%。据分析，随着高利率、高物价的长期化，对经济增长也产生了负面影响。 韩国银行在30日发表的《修正经济展望》中，将今年的增长率维持在既定的1.4%，明年将下调0.1个百分点，为2.1%。这是继今年5月（2.3%）和8月（2.2%）之后，连续三次下调明年的增长率预测值。 韩国银行总裁李昌镛在当天的记者座谈会上表示：“明年经济增长率受国内外紧缩长期化和缓慢的消费恢复趋势的影响，预计会低于8月份的预测值”，“考虑到美国等发达国家的增长率呈下降趋势，2%左右的增长率并不算差。”韩国银行预测，如果国际油价超过每桶90美元，明年的增长率将下降至1.9%。 今年和明年的物价上涨率预测值为3.6%和2.6%，分别比原来上调了0.1个百分点和0.2个百分点。也就是说，随着最近食品价格的上涨，物价放缓速度将比预想的要慢。韩国银行当天连续7次将基准利率冻结为3.5%。

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