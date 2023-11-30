“惊异”快要窒息了，拆除覆盖着老巨树的混凝土吧！. November. 30, 2023 08:02. . 虽然听起来有点荒诞无稽，但记者每次去的时候似乎都会感受到地球的自转。江原平昌月精寺前的杉松林道。2006年倒下的六百岁古树非常巨大，里头空荡荡的，感觉熊都能坐在那里休息，如果仔细观察对面的树桩，就会感到头晕目眩，在童心圆多的年轮上“发呆”坐着，一定会产生这样的感觉。 深入冬天的树林，感觉愈加强烈。当朦胧的太阳失去轮廓，松鼠翻来覆去落下的雪轻轻地拍打地面时，仿佛能听到高个子树的导管从地表下尽情地吸水的声音。在这样到达的陌生地方，时间仿佛因物理实体而有所延迟。这种错觉得益于巨大的、无言的、扎根不动的超然存在带来的惊异。 如果说江源是山，那么济州就是森林。不久前去过的拒文岳葛扎瓦。就像济州谚语“石头依靠着树，树支撑着石头”一样，看到紧抓着石头深深扎根的巨树和上面再次覆盖着豆瓣藤的样子，感觉“木精”（动画片《幽灵公主》中的森林精灵）到处都露出了头。 虽然这种心情现在只有离开城市才能体验到，但在传统时代，老巨树是日常生活的一部分。每个村口榉树成了亭子树，山脚下的神树被认为是有神灵附体的。那个年代惊异和神秘就像吃饭一样自然。 当然，经过工业化，大部分已经消失，但在首尔等大城市，古老的村庄里仍有不少大树。只是在那里的惊喜有点不同。“这种状态竟然还能生存！” 老巨树生活在建筑物和道路被侵蚀的空间的缝隙中。地表被混凝土覆盖，长宽约1米的土地上，依靠雨水与养分，在新开路时被覆土覆盖，连根部空气都不畅通的地方…… 首次有数据表明，老巨树如果处于这样的环境，就会受到很大的压力。文化遗产厅国立文化遗产研究院18日在《自然》的姊妹杂志《科学报告》上刊登了有关老巨树生长环境和树木活力的研究结果。研究组以25棵榉树老巨树为对象进行了研究，结果显示，比起树冠展开的宽度，在狭窄的繁育空间中生长的老巨树的最大光合作用速度等相对下降。因为覆盖地面的混凝土会妨碍空气、水和营养成分的移动。同样，地面覆土越厚，水越难渗入地下，显示树木活力的指标越低。 请拆除老巨树周围的混凝土吧。把人工覆盖的泥土去掉，让根部可以呼吸。研究组在电话中表示：“放长椅的话应该没问题，但至少树冠宽度要保持自然搁地状态，这样才不会影响老巨树的生长。”天然纪念物中还有被推测为活了600~700年的榉树。也就是说，我们正在慢慢杀死能长命百岁的大树。与枯死的老巨树一起，我们的惊异也快窒息了。

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