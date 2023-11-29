“爵士公园1000韩元公演时代即将落幕”. November. 29, 2023 08:18. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. “举办演出一次需要1500万韩元以上。多亏了说‘很好看’牵着手来看演出的观众们，一次次都坚持了下来，就这样已经过了21年。” 从2002年开始，每周二都会在首尔江南区纤维中心等地举行演出“爵士公园”的文化营销集团代表金妙焕（63岁•音译）26日表示：“说实话，真的很辛苦。”文化活动咨询公司文化营销集团在政宪财团等的赞助下，在最初的2年里免费举行爵士乐演出，之后从观众那里只收取1000韩元门票钱。期间共举办了227场演出，累计观众达12万人次，扩大了国内爵士乐的基础。但是纤维中心租赁合同没有延长，将于下月12、13日结束演出后关门。 演出的开端是记录古巴老音乐家的纪录片《布埃纳•维斯塔社交俱乐部》（2001年）。金代表说：“我想起了在美8军中萌发韩国爵士乐的音乐家们。我想创建韩国版的布埃纳•维斯塔社交俱乐部。”从2005年开始，年轻音乐人也参与了演出。任喜淑、全济德、MALO、雄山等很多音乐家都曾去过“爵士公园”。 500个座位的观众席只要10分钟就预约完毕，有时甚至阶梯也坐满了观众。观众年龄从10多岁到80多岁不等。金代表说：“想到以爵士乐为媒介，几代人聚在一起享受，感到很欣慰。” 在下个月的最后一场演出中，爵士公园大乐队、吉他手查理•郑等60人将登台演出。金代表说：“唯一的遗憾是没能广泛宣传钢琴家、萨克斯管演奏家等在世界舞台上具有演奏实力的人”，“如果有意愿进行Mecenat（文化艺术资助）活动的企业，我想原封不动地交出内容。”

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