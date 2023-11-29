首尔市低出生对策为何受欢迎. November. 29, 2023 08:18. . 2011年1月，首尔市长吴世勋反对全面无偿供餐，提出“由居民投票决定”的政治性杀手锏。对于当时在野党民主党的福利政策，吴世勋表示：“（在野党）推出无偿医疗和无偿保育，正在进行非良心的买票行为。如果不能阻止亡国的无偿海啸，国家就会动摇。” 笔者当时是首尔市政府的跑口记者。随着无偿供餐问题成为全国性话题，从首尔市有关人士那里听到了“为什么需要选择性福利”的解释。当时居民投票率未达到计票标准的33.3%，仅为25.7%，连投票箱都没有打开，吴世勋只好辞职。在吴世勋在2021年的再补选中当选、时隔10年再次回归首尔市长一职之前，市长一职被民主党占据。 此后，每当私下会见吴世勋时，他都会后悔自己当时赌上了市长一职，但同时也表达了对选择性福利的坚定信念。但是，记者最近从40多岁的上班族女性那里听到的话却很意外。她说：“首尔市不分收入标准地支援了难孕夫妇的手术费，不知道有多感谢。保健福利部的难孕手术费支援，如果收入超过一定水平就不能拿到，因此双职工夫妇实际上连想都不敢想。” 吴世勋市长在低出生对策方面接受了普遍福利。首尔市从今年3月起废除了难孕手术费支援收入标准，并决定向所有生育家庭支援100万韩元的产后调理费。这是因为低出生危机是关系国家存废的问题。 如果想接受难孕手术，一个月需要到医院就诊三四次，手术费最多需要四五百万韩元。一名3年多来接受难孕手术的30多岁上班族说：“看到声称无论如何都要提高出生率的政府按照收入标准发放难孕手术费，我认为这是不了解现场的公务员们在办公桌上制定的令人寒心的政策。” 从明年1月起，全国任何地方都可以得到与收入标准无关的难孕手术费支援。大部分地方自治团体此前只支援月收入在一定额度以下的家庭或基础生活（低保）领取者及次上位阶层，但目前转换为普遍福利。 剩下的课题是可持续性。原本由保健福利部负责的难孕夫妇手术费支援事业从去年开始移交给了地方自治团体。由于各地方自治团体的预算情况不同，像首尔这样相对富裕的地方没有问题，但生活不宽裕的地方在预算编制上遇到了困难。如果中央政府因为是地方自治团体的事业而袖手旁观，财政困难地区的难孕夫妇支援事业很有可能难以为继。 国民权益委员会今年8月劝告说，应将难孕手术费支援事业重新转变为国家事业。11年前赌上市长职位的吴世勋市长在低出生率问题上也做出了让步。如果政府也有解决低出生问题的意志，就应该积极研究将难孕夫妇支援事业重新转变为政府事业的方案。

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