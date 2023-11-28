申智爱的复活，以JLPGA奖金排名第三的成绩结束赛季. November. 28, 2023 07:59. by 李憲宰 uni@donga.com. 目前征战日本女子职业高尔夫（JLPGA）巡回赛的申智爱（35岁）以奖金排名第3位的成绩结束了2023赛季。 26日，在日本宫崎县宫崎乡村高尔夫俱乐部（72杆）举行的JLPGA巡回赛本赛季最后一场大赛理光杯最后一轮第4轮比赛中，申智爱抓下1头老鹰、2支小鸟，吞下1个柏忌，打出低于标准杆3杆的成绩。最终，申智爱取得低于标准杆5杆共283杆的成绩，与古江彩佳（日本）并列位于第4位。落后获得冠军的山下美梦（日本•低于标准杆10杆共278杆）5杆。 这是申智爱确认自己健在的赛季。申智爱在美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛上共获得11个冠军后，于2014年将活动舞台转移到了日本。到2021年为止，申智爱在日本每年都取得2场以上的胜利，一路高歌猛进。但去年受胳膊肘手术的影响，她未能捧起冠军奖杯。 伤愈复出的今年，申智爱完全复活了。在JLPGA巡回赛赛季揭幕战3月的大金工业蝴蝶兰女子高球赛中，她夺得冠军，并在6月的“地球制药杯”上再次登上了冠军宝座。申智爱今年只参加了22个比赛，却名列大奖积分第2位（2790分）、奖金第3位（1.6356.8277亿日元•约14.3亿韩元）、平均杆数第3位（70.1595杆）。今年她又获得2个冠军，在JLPGA巡回赛上共获得28个冠军，距离可以获得永久种子选手资格的30个冠军仅差两场胜利。 作为目标的“韩美日巡回赛奖金王”被推迟到了下赛季。申智爱从2006年开始连续3年成为韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛奖金王。2009年在LPGA巡回赛上登上了奖金榜第一名。在日本赛场她还没有获得过奖金王。申智爱通过自己的社交媒体表示：“今后也会像申智爱一样不失去自我。”

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