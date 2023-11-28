朝鲜重新向11个哨所投入兵力和重武器. November. 28, 2023 07:58. by 尹相虎记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 朝鲜近日同时恢复根据《9·19南北军事协议》在非军事区内示范性撤出的11个最前方监视哨所，投入兵力和重型武器，全面着手板门店共同警备区的重新武装等。朝鲜继23日以国防省名义宣布全面废除《9·19协议》后，又开始采取后续对韩军事措施。韩国军队也采取向哨所引进重武器等应对措施，同时加强军事分界线一带的对朝警戒态势等，前方地区的紧张局势正在加剧。 韩国军方27日表示，朝鲜军队从24日起，在根据《9·19共同文件》示范性撤出的非军事区内11处哨所（破坏10处、保存1处）重新投入兵力和重武器。军方同时公布了4张照片，显示朝鲜军人在被破坏的哨所旧址上设置临时监视所，在哨所附近警戒阵地部署无后坐力枪和夜间正在警戒执勤的朝鲜军人。 韩国军方表示，用监视摄像机和热成像设备拍摄的这些照片，是根据《9·19协议》于2018年11月示范性撤出的朝鲜军队哨所中位于中东部前线的哨所。军方相关人士表示：“包括这里在内，朝鲜11处哨所正在进行恢复工作。” 据悉，韩国军方因此也将在近期内将K-3、K-6重机枪等运入朝鲜军队正在复原的哨所对面的韩国哨所，并设置组装式建筑形态的监视所和铁丝网。新任联合参谋本部议长（海军大将）金明秀当天在会见记者时表示，“我们也将采取应对措施”，表明了不久后恢复哨所的方针。 此外，据《东亚日报》采访结果证实，从上周开始，板门店共同警备区内的朝鲜警备人员戴着手枪执勤。根据全面废除《9·19共同文件》的“共同警备区非军事化”也是朝鲜废弃的。据悉，截止到27日下午，共同警备区内韩方警备人员没有进行对抗武装。同时，最近西部海岸地区的朝鲜军海岸炮开放次数也从平时的1位数增加到了2位数，增加了约5倍。据分析，继恢复哨所之后，朝鲜还正式开始海上对南威胁。 尹锡悦总统27日回国后，听取了国防部长申源湜和联合参谋本部议长金明切关于朝鲜军队动向的报告，并表示：“要严密监视朝鲜的动向，维持稳固的军事应对态势，让国民安心。”

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