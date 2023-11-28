时隔4年召开的韩中日部长会议，在没有共见记者和成果文件的情况下结束. November. 28, 2023 07:57. . 韩国外交部长朴振、中国外交部长王毅和日本外相上川阳子前天在釜山时隔4年零3个月再次会面，就举行韩中日领导人会议问题进行了协商，但除了“尽快恢复三国合作”的原则性共识外，没有确定具体日程。每次韩中日外长会议时举行的共同记者会和晚宴，也因王毅部长表示很忙、会议结束后踏上回国之路而未能举行。会议最终在没有发表联合声明的情况下，以三国外交部各自发表会议结果的形式结束。 此次外长会议的核心议题是恢复中断4年的韩中日领导人会议。韩中日9月在首尔举行的高级别会议上决定，在“相互方便的最快时期”举行三国领导人会议。对此，韩国政府期待年内在首尔举行中国总理李强出席的三国领导人会议，并展望明年初习近平主席访韩，期待韩中关系得到改善。但中国在此次部长会议上始终没有提出峰会计划和日程。 中国的这种态度很可能是最近与美国的关系变化导致的变心。不久前，在美中竞争加剧的情况下，韩美日三国关系密切，中国以地区内合作为借口，试图将韩日两国从美国分离出去，但随着以美中首脑会谈为契机形成解冻气流，出现了没有必要急于求成的氛围。与此同时，似乎还启动了煽动周边国家间竞争和反目的推拉外交。中国此次也对韩美日联合表现出不舒服，要求“共同抵抗经济政治化、科学技术工具化、贸易安全化”。 短期内，中国将致力于对美关系，而与韩日关系很有可能只停留在现状管理上。目前，韩中日领导人会议已无望在年内举行，习近平主席访韩也难以期约何时举行。虽然没有必要执着于这样的中国，但也不能袖手旁观。朝鲜的对韩威胁和朝俄军事合作等不稳定因素堆积如山，经济上对华依赖度居高不下的情况下，有必要应对经济安保的不确定性。既然中美之间形成了解冻的氛围，韩国政府也应该加强与中国的沟通，为合作奠定基础，扩大外交的范围。

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