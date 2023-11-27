日本“支持釜山申办世博会”……中国“认真考虑”. November. 27, 2023 08:15. by 高道艺记者、尹多彬记者 yea@donga.com、empty@donga.com. 据悉，日本政府26日在釜山以韩中日外长会议为契机举行的双边会谈中，表明了支持釜山作为2030世界博览会举办地的立场。这是日本首次在申办世博会上明确表示支持特定国家。世博会举办地将于当地时间本月28日在巴黎举行的国际展览局总会上投票决定。 据悉，日本外相上川阳子当天上午与韩国外交部长朴振举行会谈时，明确表明了日本政府的支持意向。据悉，日本首相岸田文雄也在以9月在印度新德里举行的二十国集团（G20）峰会为契机举行的韩日首脑会谈上向尹锡悦总统转达了“将投票给釜山”的意向。作为世博会举办地的候选地，釜山、沙特阿拉伯的利雅得、意大利的首都罗马正在展开竞争。 据悉，日本政府内部当初考虑到与依赖原油进口的中东的关系，出现了应该支持沙特利雅得的意见。但日本《读卖新闻》报道说：“考虑到尹锡悦政府就日帝强制征用受害者赔偿问题表明了转向性的‘第三方偿还’解决方法等，一直在努力改善韩日关系，日本政府改变了立场。” 韩中日三国外长当天在釜山召开了旨在确定韩中日领导人会议日程和议题的部长会议。但据悉，三方未能就举行领导人会议的具体时间达成协议。韩中日领导人会议自2019年12月在中国成都举行后，已经中断4年。

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