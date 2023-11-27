朝鲜5月发射的侦察卫星上装有日本产旧式数码相机. November. 27, 2023 08:15. by 尹相虎记者、高道艺记者 ysh1005@donga.com、yea@donga.com. 据悉，朝鲜今年5月第一次发射失败后，韩国军方打捞上来军事侦察卫星“万里镜-1号”，并发现上面安装了日本产商用数码相机。据悉，即使配备了放大装置，最大分辨率也只有5米左右。朝鲜本月21日发射进入轨道的“万里镜-1号”如果安装了同级别的摄像头，预计军事效用性将会很微弱。侦察卫星的分辨率应达到亚米（识别长宽小于1米的物体）级别。 综合《东亚日报》26日的采访，朝鲜在5月31日第一次发射失败后，韩国军队在西部海域打捞的“万里镜-1号”上搭载了日本N公司的商用数码相机。机型也是几乎停产的老式机型。分析结果显示，最大分辨率可以识别长宽5米的物体。当时军方曾表示“几乎没有军事效用性”。据悉，韩国军方认为，由于国际社会的制裁，朝鲜难以确保卫星的核心装备。 朝鲜中央通讯社25日声称，“万里镜-1号”拍摄了包括关岛、夏威夷美军基地和驻韩美军基地在内的韩国主要城市。不过朝中社没有公开卫星照片。分析认为，这是为了隐藏分辨率水平等侦察力量。也有观察人士认为，俄罗斯不仅支援了火箭技术，还支援了高性能光学装备。韩美日三国26日在韩半岛附近海域举行了遏制朝鲜核武器和导弹威胁的联合军演。

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