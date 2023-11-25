“黄善洪号”要越过日本和UAE，才能顺利进入巴黎奥运会. November. 25, 2023 08:08. by 金正勋记者 hun@donga.com. 黄善洪主教练（照片）率领的韩国国奥队将在明年巴黎奥运会亚洲区最终预选赛23岁以下亚洲杯上与日本、阿联酋（UAE）、中国等难缠的对手相遇。 在23日举行的2024年23岁以下亚洲杯分组抽签中，韩国队与他们一起被分在B组。明年4月15日至5月3日在卡塔尔举行的该大赛上，16个国家将分成4个小组进行小组赛，各小组的前两名晋级淘汰赛，并决出最后的冠军。前3名直接进入奥运会决赛圈，第4名则要与非洲球队进行洲际附加赛。 对于从1988年首尔奥运会开始连续9次进入决赛圈，保持该领域世界纪录的韩国队来说，预选赛多少会有些艰难。日本是2016年的冠军队，阿联酋队在2014年、2016年和2020年进入了8强。中国队在此次大赛中从未通过小组赛。 对于2020年冠军韩国队来说，与日本队的快速相遇是很大的负担。韩国队在黄主教练的带领下，在去年23岁以下亚洲杯8强赛上以0比3完败于日本队。在上个月结束的杭州亚运会决赛中，韩国队以2比1战胜了日本队，但日本队最近以5比2战胜南美劲旅阿根廷队，显示出雄厚的实力。在历届交锋中，韩国队以7胜4平6负的战绩，对日本队略占优势。黄主教练表示：“虽然属于比较困难的小组，多少有些困难，但我相信选手们的能力，一定会连续10次进入奥运会决赛圈。” 另外，申台龙主教练率领的印度尼西亚队与东道主卡塔尔、澳大利亚、约旦队一起被分在A组。

한국어