虚拟货币王在拘留所用青花鱼代替金钱交易. November. 25, 2023 08:08. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 据悉，从虚拟货币（加密货币）交易所FTX创始人沦落为诈骗犯的山姆•班克曼-弗里德（31岁）在拘留所将“腌青花鱼”当作货币使用。班克曼-弗里德被保释后，因涉嫌威胁审判相关证人，从8月开始被关押。 23日（当地时间），美国《华尔街日报》（WSJ）报道说，被关押在美国纽约布鲁克林大都会拘留所的班克曼-弗里德虽然是素食主义者，但在拘留所小卖部买了腌青花鱼包。因为2004年矫正当局禁止囚犯吸烟后，监狱内腌青花鱼代替了香烟，像货币一样通用。 腌青花鱼包原本并不怎么受囚犯欢迎。价格是一包1美元左右，每人每周最多只能购买14包。因为流通量有限，所以作为货币的稳定性得到了认可。 WSJ报道说，班克曼-弗里德在因诈骗、共谋、洗钱等7项嫌疑被判有罪的2日审判之前，也给同僚在押犯送了腌青花鱼包，并理了发。 目前，班克曼-弗里德与因涉嫌毒品和武器走私而被起诉的前洪都拉斯总统胡安•奥兰多•埃尔南德斯使用同一房间。另外，该牢房内还关押着帮助墨西哥贩毒组织锡那罗亚贩毒集团把50吨可卡因运进美国境内的墨西哥前安全部长赫纳罗•加西亚•卢纳。WSJ表示：“班克曼-弗里德从他们那里学到了拘留所经济。” 据悉，班克曼-弗里德每周可以得到一次非律师身份的普通访客的探视机会，另外还可使用只能检查法律资料的笔记本电脑。据WSJ透露，班克曼-弗里德还向拘留所狱警提供有关虚拟货币的信息。 他将在一审判决出来的明年3月28日以后被转移到联邦监狱。向被判有罪的名人建议监狱生活的比尔•巴罗尼律师对WSJ表示：“青花鱼货币比虚货币稳定得多”，“班克曼-弗里德被移监时，可能会带青花鱼货币。”如果适用于班克曼-弗里德的7项嫌疑全部被认定，被判最高刑，最多可被判处115年有期徒刑。

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