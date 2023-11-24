“支付远征火车票费”，哈兰德对娘家球队的爱. November. 24, 2023 08:18. by 金正勋记者 hun@donga.com. 英格兰足球超级联赛（EPL）曼城队的“怪物射手”埃尔林•哈兰德（23岁•挪威•照片）在从青少年时期开始到职业联赛出道为止所效力的前所属球队获得晋升到甲级联赛的机会后，为前往客场加油助威的球迷支付了1.31万英镑（约2100万韩元）的火车票费。 《路透社》等海外媒体23日表示：“挪威乙级联赛球队布吕讷FK自2006年以后时隔17年再次进入升级附加赛，获得了升级的机会”，“该队的约200名球迷为客场比赛应援助威所需的全部火车票费全部由哈兰德承担。” 哈兰德从6岁时的2006年到2015年为止一直是布吕讷FK青训的一员，16岁的2016年他作为职业球员出道，在此期间共代表球队踢了16场比赛。在自己成长的球队获得升级到甲级联赛的机会后，他欣然为球迷捐赠了火车票钱。布吕讷FK俱乐部相关人士表示：“在经济困难的时期，托哈兰德的福，更多的球迷可以观看这场比赛。”布吕讷FK队将于26日与斯塔德队进行比赛。 进入职业联赛的第二年，哈兰德转会到挪威豪门莫尔德FK队，先后效力于萨尔茨堡红牛队（奥地利）、多特蒙德队（德国），去年加盟了曼城队。上赛季哈兰德在英超联赛中攻入36球，成为射手王，在本赛季的12场联赛比赛中他也攻入13球，位居射手榜首位。

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