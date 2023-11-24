“韩国是很有魅力的投资地”……外国人投资尖端产业4年内增加226%. November. 24, 2023 08:18. by 韩在熙记者 hee@donga.com. “韩国是尖端技术强国，基础设施建设得很好。” 这就是B.Grimm Power韩国代表费拉达克·帕塔纳赞（音）对韩国进行大规模投资的原因。帕塔纳赞还说：“韩国企业决策非常迅速，非常珍惜合作伙伴关系。”今年迎来创立145周年的泰国最古老企业B.Grimm的新再生能源专门子公司B.Grimm Power本月初决定向韩国风力发电投资5亿美元（约6500亿韩元）。其中3亿美元将用于开发在全北、全南海上一带设置发电机的海上风力事业园区，2亿美元将用于新建“无齿轮涡轮”工厂。帕塔纳赞表示：“如果工厂在两年内完工，今后将产生200多人的雇佣效果。” 韩国在电气电子、化学工业、机械装备、医疗精密、医药等尖端产业领域吸引外国投资呈现出良好的势头。据KOTRA23日透露，今年1-9月流入韩国的外国人直接投资额中，尖端产业部门的申报额达73.3873亿美元。2019年尖端产业部门投资为22.4937亿美元，4年间增加了226.3%。在全体外国人投资中，尖端产业领域的比重在2019年前三季度为17%，但今年同期为31%。 得益于尖端产业领域的投资突飞猛进，截至今年第三季度（7-9月）外国人直接投资申报额达到了239.47亿美元。这是以前三季度为准的历史最高值。本月6日至8日举行的由产业通商资源部主办、KOTRA投资韩国主管的海外招商引资活动“投资韩国峰会”也吸引了9.4亿美元的投资，取得了自2006年开始峰会以来的最大成果。 尖端产业企业涌入韩国的最大原因是认为相关基础设施完备。韩国在半导体、汽车、钢铁、造船、电池、显示器、家电等尖端产业领域有很多领先世界的企业。也就是说，如果投资这种公司聚集的韩国，可以享受协同效应。也就是说，三星电子、现代汽车将海外尖端产业的投资引向国内。 彭博媒体今年9月以对韩国投资或感兴趣的美国、新加坡、澳大利亚的464家公司为对象进行了问卷调查，结果显示，49.0%的人（多重选择）回答：“为了充分利用韩国的技术、尖端产业。” 与尖端产业相关的优秀人才较多这一点，也让韩国成为了具有魅力的投资地。据经济合作与发展组织调查，以2021年为基准，韩国每1000人中有17.3名研发人力。在25-34岁人口中，大学毕业生比率达到69.0%，“高级人才”很多，在经合组织国家中居首位。 政府的税制优惠支援也起到了作用。产业部今年4月表示，将扩大对半导体、二次电池、显示器等国家尖端战略技术领域投资的外国投资企业最多发放投资金额50%补贴的现金支援制度。 但也有人指出，尖端产业的投资应该连接到实际创造就业岗位的良性循环。首尔大学经营学系教授李京默（音）建议：“应该修改每周52小时工作制等，创造外国企业能够灵活利用国内‘高级人力’的条件。”

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