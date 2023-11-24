朝鲜宣布“将在军事分界线地区靠前部署武力”……韩国军要坚决而节制地应对. November. 24, 2023 08:17. . 朝鲜昨天表示：“不会受9·19北南军事协议的约束，将撤回在地面、海上、空中所有空间为防止冲突而采取的军事措施。”朝鲜还表示，将在军事分界线地区部署“强大武力和新型军事装备”。朝鲜发射军事侦察卫星后，韩国军方停止了《9·19协议》的部分效力，朝鲜事实上是在以全面废弃协议的方式进行对抗。对此，韩国国防部部长申源湜表示：“对于朝鲜的挑衅，将立即严惩到底。” 从之前朝鲜的好战形态来看，全面撤回9·19协议措施是预料之中的反对。虽然朝鲜表示会立即在军分线附近部署武力和装备，但不会止步于此。在根据《9·19共同文件》被禁止的军事分界线附近进行炮击和机动训练、重新构筑最前方监视哨所，还有可能通过无人机渗透和海上、水中的巧妙挑衅来试探韩国军队的应对。朝鲜昨天表示，“9·19协议成为空壳是因为韩方的挑衅性策动”，没有漏掉“如果因此发生冲突将完全由韩方负责”的威胁。 朝鲜的豪气态度是瞄准了已经用核、导弹武装起来，韩国军队在传统挑衅面前畏缩而无法正常应对的所谓“核阴影”效果。但这种威胁不会轻易奏效。韩美同盟的核遏制力正在发挥作用，在传统战斗力方面韩国更出色，因此很难随意进行挑衅。韩国军队应该表现出坚决断然的应对态度。不过，韩朝之间的军事紧张和偶发性冲突的可能性也很大，因此，在具备即兴态势的同时，为了不让战争扩大，有必要采取节制、调节水位的均衡应对。 面对朝鲜的胡作非为式挑衅，9·19军事协议现在也像许多韩朝协议一样，被扔进了历史仓库。尽管韩国军方评价说《9·19协议》是对韩国单方面不利的倾斜协议，但不可否认的是，在过去5年里，该协议起到了阻止韩朝间正面冲突的最低限度的安全阀作用。军事力量是维护和平的手段。在缓和紧张局势和防止冲突的基础性承诺都没有兑现的情况下，韩国军队应该用强大的力量创造可持续的和平。现在应该毫不动摇地应对，展现军队真正的力量。

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