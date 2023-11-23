SK Earthon首次装船在中国生产的40万桶原油. November. 23, 2023 07:56. by 洪锡浩记者 will@donga.com. SK Innovation的资源开发子公司SK Earthon成功将中国海上矿区生产的原油装船出货。 SK Earthon22日表示，位于中国南海东北部海域的17/03矿区内LF12-3油田从9月开始生产的原油已装船出货。当天装船的原油量约为40万桶，约为韩国国内每天石油消费量的15%。通过水上、水中软管从浮游式原油生产储存设备中装入油船。 距离中国深圳市约300公里的17/03矿区是SK Earthon最早成功生产原油的地方。SK Earthon在2015年与中国海洋石油集团有限公司（CNOOC）签订矿权合同后，于2018年通过勘探井钻探发现了原油。此后，经过油田评价、生产平台建设等，从9月开始生产原油。17/03矿区日产量以原油生产高峰为准约为2.95万桶。 SK Innovation副会长金俊和SK Earthon社长明成（音译）亲自访问了原油生产及装船现场。另外，他们还观察原油生产平台和浮游式原油生产储存设备等，检查了事业悬案。金副会长表示：“今年是SK Innovation开始资源开发40周年”，“SK前会长崔钟贤跃升为全球海运业者的梦想到了SK会长崔泰源这一代取得成果，对此感到高兴。” SK前会长崔钟贤在经历20世纪70年代的两次石油风波后，从1983年开始参与印度尼西亚卡里蒙矿区的股份，正式开始了石油开发事业。崔前会长当时还召见石油开发事业组，表示“今后10年每年将支援1000万美元”，并承诺提供强有力的支援。SK Earthon在40年间在34个国家和地区进行了100多个资源开发事业。

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