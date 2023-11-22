混凝土又在上冻. November. 22, 2023 09:46. . 最近雇佣劳动部和韩国产业安全保健公团出版的《重大灾害事故白皮书——2023危险还没有结束》第35页出现了这样的内容。“寒冷天气混凝土施工条件，即在难以养护的5度以下气温下进行骨架工程时，必须进行混凝土质量管理。”这是对2022年1月11日下午3时46分倒塌的光州西区花井洞IPark公寓事故进行分析的记录。当时人们通过直播观看。倒塌的公寓断面露出的钢筋和水泥块，上面飘着雪花。 白皮书是这样记录的。“冬季混凝土凝固后，确保强度的养护速度会相对变慢，因此需要确保充分的养护时间进行施工。同时，如果暴露在零下的低温下，混凝土在养护中可能会结冰，出现致命的缺陷。” 由于天气寒冷，尚未凝固的混凝土结冰后，因气温上升而融化，这种现象被称为“冻结融解”。如果混凝土中所含的水分冻结，其体积会膨胀9%左右。一旦冰融化，混凝土就会像骨质疏松症患者的骨头一样变弱。虽然简单，但这是确定无误的物理法则。无视这一物理法则，结果导致6名现场工人死亡。但是，违反物理法则的和因此死亡的不是同一人。为了赚取更多的利润和减少损失而提前工期，决定、批准、催促在零下天气也要浇混凝土的人不是死亡者。 白皮书写道。“人在对自己构成威胁的情况下，会尽量避免这种危险。但是，如果形成反复要求承担风险的氛围，就会不知不觉地忘掉所面临的危险，像飞蛾一样进入危险之中。特别是在建设现场，缩短工期的压力就是这样。”事件现场工人们在惨案发生后匿名对媒体说。“下雪天不该浇注的，但是做了。”“上头有指示，要快点干。” 但白皮书有遗漏的部分。记录中没有任何地方提到政府。不能忽视的是，所有系统的崩溃都发生在管理建设现场和劳动者安全的中央政府和相关部门（雇佣劳动部、国土交通部等）明明存在、相关法律制度和公务员、司法行政人力运用的国家框架内。政府的管理监督责任为什么没有启动，为什么不知道现场情况（或者知道的话为什么放任不管），为什么没能阻止？政府本应该把自己的错误一起记录下来的。 如果说混凝土遵循物理规律，企业就该遵循追逐利润的规律。建筑工人今天也夹在两个法则之间，岌岌可危。如果政府想保护人民的生命，就应该让物理法则先于追求利润法则的适用。为此，国民赋予了政府法律和强制力。 今年年底天气变化多端。11月突破历史最高气温，寒流袭来，天气转暖，气温再次降至零下。按照确定无误的物理规律，全国建筑工地各处隐藏的水分将不断膨胀，反复冻融。某个地方，混凝土又在结冰了。

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