“Chat GPT之父”奥尔特曼遭罢免，与董事会就AI开发速度等发生摩擦. November. 20, 2023 08:25. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 被称为“Chat GPT之父”的Open AI首席执行官（CEO•照片）萨姆•奥尔特曼被正式解雇。也有分析认为，自1985年苹果董事会解雇史蒂夫•乔布斯以来，在“企业最大政变”的评价中，围绕人工智能（AI）技术开发和安全性的矛盾戏剧性地爆发。 Open AI董事会17日（当地时间）发表声明称：“董事会不再对他继续领导Open AI的能力充满信心”，“奥尔特曼在与董事会的沟通中并不始终坦诚。”据《金融时报》（FT）等媒体报道，奥尔特曼在AI安全性及技术开发速度等方面与董事会存在分歧。部分人观测说，他推进AI相关的新创业项目产生了影响。 直到前一天下午，奥尔特曼还参加了美国旧金山亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议CEO活动，积极展开对外活动，当天晚上接到“请出席董事会”的短信后，第二天遭到解职。据悉，Open AI的最大投资者微软（MS）直到宣布解聘决定前几分钟才得到相关事实的通报。 Open AI董事会任命首席技术官（CTO）米拉•穆拉蒂为临时CEO，立即生效。但是18日，以Open AI投资者为中心，也出现了让奥尔特曼重回CEO位置的动向。

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