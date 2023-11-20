韩国防长：“朝鲜最晚将在30日之前发射侦察卫星”. November. 20, 2023 08:25. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 韩国国防部长申源湜（照片）预测称，朝鲜最晚将于本月底发射此前两次失败的军事侦察卫星。韩国军方也计划于本月30日发射自主研发的首颗侦察卫星，有观察人士认为，南北双方可能会在同一天发射侦察卫星。 申源湜19日参加KBS节目时表示：“朝鲜最快一周内、最晚在本月30日之前进行第三次侦察卫星发射。”他还说：“韩美正在联合观察朝鲜的动向。正在作朝鲜在一周左右发射的准备。”他说：“要想发射侦察卫星，必须具备发动机。据判断，朝鲜在俄罗斯的帮助下，几乎解决了问题。”此前，朝鲜在5月和8月两次试射侦察卫星失败，据推测其原因是发动机缺陷。据分析，这一发动机问题有可能通过朝俄技术交易得到了解决。 30日是韩国利用特斯拉首席执行官埃隆·马斯克设立的宇宙探索企业太空探索技术公司的宇宙发射体“猎鹰9”发射韩军1号侦察卫星的日子。一些观察人士说，朝鲜为了主张发射侦察卫星不是为了挑衅，而是像韩国一样和平利用宇宙，故意和韩国军队同一天发射卫星。 对于朝鲜此前宣布在11日和14日实施燃烧试验并取得成功的新型中程弹道导弹固体发动机，申源湜表示，“（据了解）朝鲜的技术已经取得了相当大的进展”，预测朝鲜不久后会进行试射。 对于朝鲜和俄罗斯的炮弹等武器交易，申源湜表示：“随着金正恩今年访俄，（武器交易）大幅增加。据掌握的情况，到目前为止约有3000个（装载武器的）集装箱运往俄罗斯。”

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