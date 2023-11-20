韩中首脑会谈最终未能举行……不能丧失改善关系的动力. November. 20, 2023 08:24. . 以在美国旧金山举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议为契机，备受关注的韩中首脑会谈最终未能举行。据悉，政府在APEC闭会前一天还表示“正在讨论中”，为之协调日程，但中国政府没有给予答复。尹锡悦总统与中国国家主席习近平的会面只是在会场站着持续3分钟、进行了原则性的客套话。 中国在APEC期间与美国、日本举行了首脑会谈，结果地区内主要国家中只有韩国被排除在外。中国与文莱、斐济等国也举行了首脑会谈，但韩国不在对象国名单内。有分析认为，两国关系改善的动力可能下降了，原本预计年底举行的韩中日首脑会谈也要被推迟。韩国政府通过三国领导人会议打开大门、明年接连举行习主席访韩和两国首脑会谈的计划，也将不可避免地出现差池。 一直持续矛盾的韩中关系随着政府下半年开始致力于对华外交，对恢复的期待感也越来越高。加强韩美同盟和韩美日三国合作已经步入正轨，认为现在应重视中国的舆论也随之高涨。韩国国务总理韩德洙以出席9月杭州亚运会开幕式为契机，与习近平主席进行了会谈，习主席还首先表示“将认真考虑访韩”。两国延续高层会谈、原本被看好的合作讨论似乎再次平息，氛围令人担忧。 中国因外部有美中战略竞争、内部要应对经济萧条等，外交余力有可能正在减少。但也不是因此可以把韩半岛问题抛在脑后的情况。据韩国军方观测，朝鲜在俄罗斯的技术支援下，最晚将于本月底重新发射侦察卫星。包括确保矿物供应网在内的经济悬案也不容忽视。 为了在这些两国问题上取得实质性的成果，中国应该对包括中韩首脑会谈在内的合作讨论表现出诚意。韩国也有必要集中力量精心设计两国都能获得实际利益和名分的议题。预定于26日举行的韩中日外长会议将成为寻找动力的契机。

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