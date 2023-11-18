以朴世莉名字命名的LPGA大赛即将举行. November. 18, 2023 09:01. by 金正勋记者 hun@donga.com. 美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛将产生以“高尔夫女帝”朴世莉（45岁•照片）的名字命名的大赛。这是LPGA巡回赛上首次以韩国选手的名字命名赛事。包括5个大满贯赛事冠军在内，朴世莉在LPGA巡回赛上取得了韩国选手最多的25个冠军。朴世莉还拥有韩国选手首次获得大满贯赛冠军和新人奖的记录。 LPGA巡回赛事务局17日公布了2024年赛季的新赛程。全年共举行33场比赛，其中“朴世莉洛杉矶公开赛”将于明年3月21日开始在美国加利福尼亚州举行，为期4天。至此，在LPGA巡回赛上，由退役选手担任主办者的比赛增加到了3个。LPGA巡回赛方面解释说：“朴世莉也将与大满贯赛事冠军安妮卡•索伦斯坦（瑞典）、米歇尔•魏（美国•魏圣美）一起作为LPGA巡回赛的主办者参与其中”，“总奖金为200万美元（约26亿韩元）的朴世莉洛杉矶公开赛是增加大赛奖金的10场比赛之一。”朴世莉大赛今年以“DIO Implant洛杉矶公开赛”的名字举行，总奖金为175万美元（约22.7亿韩元）。索伦斯坦是“安妮卡盖布里奇赛”的主办者，米歇尔•魏是“瑞穗美洲公开赛”的主办者。 2024赛季LPGA巡回赛将于明月1月拉开帷幕，揭幕战是18日在美国佛罗里达州奥兰多举行的希尔顿分时度假锦标赛。33场比赛的总奖金为1.1655亿美元（约1514亿韩元），创下巡回赛历史新高。

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