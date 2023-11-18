岸田希望“取消水产品进口限制” VS 习近平指出“核污水排海直接关系到健康”. November. 18, 2023 09:01. by 东京=常驻记者 李尚勋 sanghun@donga.com. 日本首相岸田文雄和中国国家主席习近平当地时间16日在美国旧金山举行了自去年11月以来时隔1年的首脑会谈。据悉，两国首脑虽然就两国合作达成了共识，但就日本向福岛核电站污水排海、中国加强军事活动等悬案，双方没有找到特别的切入点，只作了原则性的发言。 日本广播协会（NHK）电视台17日报道说，岸田要求中国立即废除去年8月开始核污水排海后中国对日本水产品进行进口限制的行为。对此，习近平针锋相对地表示，核污水排海直接关系到人类健康，日本应该接受国内外的担忧。 岸田对中国加强在日本周边与俄罗斯合作的军事活动表示担忧，并表示台湾海峡的和平与稳定非常重要。他还要求立即拆除中国在两国领土争议领土尖阁列岛（中国称钓鱼岛）内日本专属经济区设置的浮标。 习近平强调，两国应基于共同利益妥善管理分歧，重申战略互惠关系的定义，构建符合新时代要求的两国关系。分析认为，这是在强调在美中霸权矛盾中，与日本的战略合作非常重要。

한국어