国际货币基金组织上调韩国今年物价预测值3.4%至3.6%. November. 18, 2023 09:00. by 世宗=宋慧美记者、郑瑞英记者 1am@donga.com、cero@donga.com. 国际货币基金组织（IMF）把韩国今年物价上涨率预测值从3.4%上调至3.6%。这是受国际油价上涨等原材料价格不确定性增大的影响。物价动荡，加上涨价小伎俩花样百出，韩国政府决定展开全方位的实态调查。 据企划财政部17日透露，国际货币基金组织发布《2023年韩国年度磋商报告》，预测今年韩国的物价上涨率为3.6%。这比10月《世界经济展望》中提出的3.4%提高了0.2个百分点。国际货币基金组织把韩国明年的物价上涨率预测值也从2.3%上调至2.4%，上调了0.1个百分点。 据分析，此次预测反映了中东地区紧张局势加剧、国际油价暴涨等原材料价格变动性增大。企划财政部也在17日发表的经济动向11月号（绿皮书）中，就最近的物价趋势评价说：“乌克兰战争和中东局势不稳定导致原材料价格变动等不确定性正在持续。”消费者物价上涨率在7月份曾下降至2.3%，上个月上升至3.8%。 国际货币基金组织预测，物价上涨势头将放缓，明年底将达到2%。2%是韩国银行的物价稳定目标值。但国际货币基金组织建议，为此应维持目前的高利率基调，并远离草率的放宽货币政策。 眼看物价上涨势头丝毫没有减弱，韩国政府也连日出台相关对策，展开了“与物价的战争”。当天，政府召开由企划财政部第一次官金秉焕主持的物价次官会议，表示到本月底为止，将对产品“保价减量”的“缩胀（缩水式通货膨胀）”进行实况调查。也就是说，将调查企业是否减少了主要生活必需品的量。 政府还计划，以公平交易委员会为中心，制定能够更准确地告知产品单位价格的对策。其宗旨是让消费者直观地了解减量的小伎俩涨价行为。 实际上，从物价开始急剧上涨的去年开始，缩涨就一直存在。东远F&B今年将“两班”紫菜的重量从5克降低到4.5克，金枪鱼罐头容量从100克降低到90克。OB啤酒也把每罐375毫升的CASS啤酒套装减至370毫升。圃美多也把热狗产品“弹力热狗”从原来的500g减到400g，热狗量也从原本5个减少到了4个。 当天，政府还出台了细分品种的物价对策。染料、生丝、食品用土豆、变性淀粉等明年将继续适用下调的关税。对于鸡蛋，在引导产地告示价格迅速反映供需条件的同时，还将制定利用联合市场和网络批发市场的制度改善方案。 金秉焕强调：“很多人担心通过减量等变相涨价。这不是正直的销售行为，会阻碍消费者的信任，因此政府也严肃看待。”

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