尹锡悦接连会见苹果首席执行官和通用汽车副总裁……美企：“将扩大韩国国内生产”. November. 17, 2023 08:16. by 張寬錫 jks@donga.com. “今后将扩大韩国国内（工厂）的生产。” 当地时间15日，在美国旧金山举行的亚太经合组织（APEC）首席执行官峰会之事的会谈中，美国著名汽车企业通用汽车公司的首席副总裁希尔凡·阿明会见尹锡悦总统，并做出了上述表示。总统经济首席秘书崔相穆表示，通用汽车方面表示：“韩国政府果断的规制改革和制度改善，给企业活动带来了自信。”据悉，韩国政府将采取后续措施。 全球信息通信技术（ICT）企业苹果首席执行官蒂姆·库克在会见尹锡悦时表示：“如果没有韩国合作企业和韩国政府的帮助，很难登上现在的位置。”他承诺：“与韩国企业达成了1000亿美元以上的交易，今后将继续进行合作和投资。”以APEC会议为契机，尹锡悦持续开展接连会见跨国企业人士的“首席推销员”活动，美国权威企业高层管理层在会见中承诺扩大对韩国的投资。据悉，原定当天举行的企业招商引资申告仪式将于年内在产业通商资源部部长的出席下重新推进。 ● 库克：“父亲是韩国战争参战勇士” 尹锡悦当天以APEC会议为契机，接连与通用汽车管理层、VISA董事会主席阿尔弗雷德·凯利、高通总裁克里斯蒂亚诺·安蒙等知名企业家进行了交谈。据悉，继通用汽车高度评价韩国变化的企业环境后，VISA董事会主席也表示：“今后将为小工商业者金融使用服务数字化做出贡献。” 据悉，特别是，库克没有参加APEC附带活动之一的“CEO峰会”，而是单独安排了与尹锡悦见面的日程。库克表示，“韩国对我来说具有特别的意义”，公开了父亲是韩国战争参战勇士的事实。据说，当库克提到父亲曾参加韩国战争时，韩方代表团发出了“哇”的感叹。尹锡悦对库克的父亲参加韩国战争的奉献表示感谢，并嘱咐要扩大与韩国企业的合作。 尹锡悦当天在“与旅美韩裔未来一代的对话”中表示：“正在取消海外研究者不能参与韩国政府研发的限制。为了让活跃在世界各地的韩裔未来一代成长为世界级研究者，无论是什么国籍，都将给予支持。”据分析，韩国政府方案中就大幅削减研发预算的背景，说明了全面支援青年、海外研究者等改善质量、转变方向的思路。 ● 展望与习近平见面，强调：“韩美日合作成果” 尹锡悦当地时间16日最后协调了与日本首相岸田文雄的首脑会谈。关键是韩中会谈。美中首脑会谈结束后，与中国国家主席习近平的首脑会谈有可能成功举行，因此双方的立场是保持磋商的思路直至最后。 当天尹锡悦在同胞座谈会上对韩美同盟和韩美日合作赋予了深远的意义，也有分析认为这与韩中会谈有关。尹锡悦强调今年第四次访问美国，并评价道：“韩美同盟在价值同盟的基石上建立了安保同盟、产业同盟、尖端科学技术同盟、文化同盟、信息同盟五个支柱。”他还提到了4月国事访美后的华盛顿宣言、8月通过戴维营韩美日首脑会谈共同应对全球复合危机等。 尹锡悦在APEC的CEO峰会活动主题演讲中强调了贸易、投资和供应网、数码、未来一代等三个领域为提高区域内相互连接性的合作。他强调：“乌克兰战争、以色列-哈马斯事件、深化的技术霸权主义和资源武器化正在加速世界经济的集团化。各成员要共享构建预警系统等供应网恢复力的经验等，把加强供应网恢复力作为APEC的首要课题推进。”

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