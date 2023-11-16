日本作家市川沙央：“看了李沧东的电影《绿洲》后得到灵感”. November. 16, 2023 08:23. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “希望所有人都能想一想，为什么直到2023年，重症残疾人才首次获得（芥川龙之介奖）。” 今年7月19日，第169届芥川龙之介奖颁奖典礼在日本东京举行。获奖者市川沙央（43岁）走上讲台，这样一语道破。她脖子上插着器官切开软管，坐着电动轮椅。她先天患有“肌细管性肌病症”，脸向一边倾斜，腰部弯曲。但是她理直气壮地补充道。“这部小说是我第一次正面面对自己写的小说。” 讲述她自传故事的中篇小说《驼子》（哈勃出版社）在日本出版后售出30万册，成为话题，并于上月31日在国内翻译出版。她在15日接受《东亚日报》的书面采访时表示：“残疾艺术家受到关注是难得的机会。我想在镜头前说些挑衅的话。” 新书讲述了与市川有着相同疾病的重症残疾人女性井泽的故事。井泽躺在狭窄房间里的床上，用平板电脑在网上写色情小说。井泽在社交网络服务（SNS）上匿名写道“如果重生，想成为高级娼妇”、“我的梦想是像普通的人间女子那样怀个孕，再堕个胎”，表达了欲望。然后她用从父母那里得到的财产花钱，试图与男护工发生性关系，但最终失败并受挫。 小说被评价为毫无保留地展现了残疾女性的生活和欲望。小说中“为了生存而遭到破坏，作为生存时间的证据，逐渐被破坏”的文章展现了以怜悯的视线无法接近的，只有当事人才能触及的深度。对于作品受到关注的原因，市川沙央酷酷地回答道：“因为我是重症残疾人，因为文学总是需要新鲜感。” 小说还大力使用了“R18”（成人小说）、“Super Darling”（女性眼中的理想型男人）等日本网络文化和隐语，在文学上得到了新鲜的评价。她说：“我长期以来（约20年）一直在写快速反映时代和社会的轻小说。我想给纯文学的狭小封闭的世界注入时代的氛围。” 她说自己受到了李沧东导演（69岁）的电影《绿洲》（2002年）的影响。描写残疾女性的性与生活的故事成为其创作的源泉。她说：“事实上，描绘麻风病、脑瘫等残疾的艺术一直存在。但是残疾艺术在主流艺术界得到认可的事情并不多。”她还指出，“重度残疾人很难接受教育并读书。如果没有教育或帮助读书的环境，就不可能出现重症残疾人艺术家。”她补充说：“日本是残疾人难以阅读的纸质书籍的中心。如果电子书（e-book）和有声读物得到更多普及，残疾人就可以积极参与艺术。” 最后，她幽默地说。“亲爱的韩国读者们。虽然我不能（因为残疾）离家出走，但能通过小说与大家见面，我感到很荣幸。”

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