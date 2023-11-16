安洗莹时隔39天重回赛场，伤愈复出首战仅用37分钟就以2比0完胜对手. November. 16, 2023 08:22. by 金正勋记者 hun@donga.com. “羽毛球天才”安洗莹（21岁•三星生命）在时隔39天回归的球场上宣告了胜利。世界羽联（BWF）女子单打排名第1位的安洗莹15日在日本举行的BWF世界巡回赛熊本大师赛女子单打32强中，面对白玉波（32岁•中华台北•第27位），仅耗时37分钟就以2-0（22-20、21-13）完胜对手。 上月7日，安洗莹在杭州亚运会女单决赛中与陈雨菲（25岁•中国•第3位）展开对决时，右膝出现疼痛症状。安洗莹最终在亚运会上摘得金牌回国，但被诊断为膝盖肌腱破裂。之后为了集中进行康复训练，她缺席了丹麦公开赛和法国公开赛。陈雨菲在这两个大赛中都获得了冠军。如果安洗莹和陈雨菲都顺利赢球，两位选手将在熊本大师赛半决赛中再次展开对决。 但是安洗莹认为，从确认状态的角度出发，参加此次大赛，没有必要全力以赴争取冠军。大韩羽毛球协会相关人士表示：“到明年4月末为止，巴黎奥运会参赛权争夺战将持续进行。顺利地完成这一长期赛跑更为重要。不会执着于此次大赛的冠军。“ 右膝缠着多层绷带参加复出战的安洗莹在第1局初期以2比7落后等，表现出了没有充分热身的样子。但是她在以16比20落后的第一局最后关头连续拿下6分，拿下了第一局，在第二局初期也以1比5落后，但之后她展现了专注力，最终确定了胜利。安洗莹将于16日与高昉洁（25岁•中国•第34位）进行16强赛。

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