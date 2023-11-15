146个“‘杀手规制’改革”法案，只有6个在国会获得通过. November. 15, 2023 07:54. by 李赛泉记者、崔东秀记者、郑顺九记者 iamsam@donga.com、soon9@donga.com. 据悉，旨在稳定民生和提振经济的146个规制改革革新法案中，只有6个法案在国会获得通过。据调查，由于朝野政党的角力和国会瘫痪等原因，10个放宽限制的法案中有9个从提议起平均超过333天，目前仍在国会漂流。有人指出，尹锡悦总统推进“打破杀手限制”已经过了4个月，但主要革新法案仍被国会束之高阁，企业和国民正在承受损失。 《东亚日报》14日对所获国务总理室下属的国务协调室“规制革新立法课题”全部进行分析的结果显示，在146个课题法案中，国会全体会议通过的法案有6个，仅占4.1%。获得通过的法案被国会搁置的时间平均为499天（约1年4个月）。滞留时间最长的是旨在简化实损保险理赔的保险业法修订案，从最初提议起过了1162天才得以通过。国务协调室为了让主要规制改革法案在国会迅速通过，正在进行单独管理，但连单独管理的法案也未能及时通过国会的门槛。 尹锡悦政府的“规制改革1号课题”流通产业发展法修订案也未能缩小朝野之间的意见分歧，停留在常任委员会阶段超过已1200天。在未能通过国会的140个法案中，只有15个被提交到了法制司法委员会。约80%的125个法案仍然没有通过常任委员会，因此年内能否通过还是未知数。 特别是，确立新产业框架、打破限制壁垒、诱导企业革新的法案，大部分仍然原地踏步。包含矫正基因碱基序列生产种子或治疗剂等的“基因剪刀”技术相关内容的《转基因生物国家间移动等相关法律部分修订法案》、元宇宙基本法、人工智能基本法等法案，朝野间的矛盾并不大，但讨论却停滞不前。 去年8月发表的以废除出售住宅的实际居住义务为主要内容的《住宅法》部分修改案等主要民生法案也停留在常任委员会阶段。延世大学经济学部教授成泰允（音）表示：“在物价上涨和经济萧条相重叠的情况下，要想确保增长动力，必须进行规制改革。朝野政党应该更加积极地进行协商。”

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