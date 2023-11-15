时隔29年的冠军只是一个开始……LG队迈出王朝重建的第一步. November. 15, 2023 07:54. by 李憲宰 uni@donga.com. 时隔29年再次登上韩国大赛（总决赛）冠军宝座的职业棒球LG队的选手们获得了用钱买不到的巨大名誉。而且除了年薪之外，还有不少额外的奖金。LG队将从韩国棒球委员会（KBO）那里获得约30亿韩元的季后赛红利。再加上球队的15亿韩元奖金，将分得约45亿韩元。这是只有冠军队选手才能享受的“冠军的味道”。 但是LG选手团的视线已经投向了更高的地方。带领LG队登上冠军宝座的廉京烨主教练在13日确定夺冠后表示，“现在才刚刚开始。明年和后年球队都会努力奔跑。”被选为韩国大赛最有价值球员（MVP）的队长吴智焕进一步表示：“我们将享受王朝时期。希望以这个成员的身份长期从事棒球运动。” 这是完全有可能的故事。 今年LG队以压倒其他9支球队的强大战斗力获得了综合冠军。 LG队自今年6月27日以后，一次也没有失去过常规赛第一的位置。球队的击球率（0.279）、平均责任失分（3.67）、盗垒（166个）也均排在第一位。不分投打，选手层最厚，主力与替补之间差距最小的球队是LG队。 20世纪90年代凭借“劲头棒球”成为最受欢迎球队的LG队从2003年到2012年度过了10年的黑暗期。在眼前的成绩和培养之间找不到头绪，主教练也随时更换。新锐选手们也未能正常成长，被冠以“希望之星的坟墓”的污名。像朴炳镐（KT）等离开LG队后发挥潜力的选手也很多。 但是LG队现在已经成为了培养年轻选手最好的球队。此次韩国大赛首发阵容中包括的吴智焕、洪昌基、文保景、文圣珠等选手都在选秀大会中被LG队选中，在LG出道，在LG跃升为主力的。包括终场投手高祐锡在内，郑宇永、李正勇、柳永灿、白昇玄等投手必胜组也全部得到LG队的遴选，通过LG队的培养系统成长。 必需的位置则通过投入巨额资金引进自由签约选手（FA）来填补。LG队以4年115亿韩元的价格抓住了2017年末从美国职业棒球大联盟（MLB）归来的外野手金贤洙。4年后，球队又以“4+2年”115亿韩元的价格留住了金贤洙。2021年末以4年60亿韩元引进的外野手朴海旻在攻守两端表现十分抢眼。在本赛季即将到来之际，以4年65亿韩元引进的接球手朴东原凭借稳定的投手指引和决定性的一击，成为了称霸韩国大赛的一等功臣。 从2019年开始到去年为止，每次进入季后赛后都取得低于预期成绩的LG选手们，今年通过韩国大赛的冠军积累了宝贵的经验。廉主教练表示：“我们队的新旧组合非常好。如果每年多培养一两名年轻选手，就能成为持续的强队。现在只是迈出了第一步。”

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