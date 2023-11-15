第21届国会“无法验证”公约占30%，完成的公约只有18%. November. 15, 2023 07:54. . 第21届国会选区议员们提出的每10项竞选公约中，就有3项是过于抽象或没有具体计划，连验证都无法进行的空头“空约”。以“解决朝核问题”“使前政府失败的政策正常化”的方式，要不是仅凭选区议员的能力无法解决的，或是确认是否实现是没有意义的公约。在有具体内容的其他公约中，实际履行的只有18.5%。也就是说，为了获得选票，不计较可行性、盲目做出的承诺更多。这是《东亚日报》和韩国政治学会对2020年议会选举时238名选区议员（失去议员职务的15人除外）向中央选举管理委员会提交的14119个公约进行全面调查的结果。 对因数十年没有启动而变成有碍观瞻之物的首都圈某污水处理厂的处理，是该选区每四年都会出现的议会选举公约。据说，一到选举季节，政治家们就承诺拆除、搬迁，但最终没有什么变化，当地居民都已经死心了。全国20多个地方自治团体提出的引进有轨电车公约的情况也是如此。有实际进展的事业只有3、4件，剩下的与预想的便利相比，投入费用过多，因此碰壁。尽管如此，提出有轨电车公约当选的选区议员们表示，将在明年的议会选举中再次提出相关公约。 通过向选区居民以中年津贴、青年基础津贴、学生津贴等各种方法发放现金的善心性“预算公约”中，实现的只有44.3%。31.7%的人完全没有获得预算，24%的人只拿到了部分预算。由于今年中央政府的税收不足，预计明年地方交付金将大幅减少，因此预算确保将更加困难。还有不少议员，居然提出了因为没有数百亿韩元费用、连地方自治团体都只能白纸化的建立地区体育中心、文化中心的公约，最后却推托责任。 每次议会选举时都会滥发这种“喊了看”公约，这不仅是因为在制定公约时不考虑可行性，而且事后也没有像样地进行评价。为了防止这种事情发生，发达国家各政党制定了检查所属议员是否履行公约的清单，选区市民团体则评价选区议员的公约执行成绩。为了避免在第22届国会上重演漫不经心地提出公约却置之不理的“聊天室政治”，韩国国民必须要把眼睛睁得更大。

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