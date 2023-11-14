柳鲑澜确定成为LPGA年度新人王，韩选手第14次. November. 14, 2023 08:34. by 金正勋记者 hun@donga.com. 柳鲑澜（22岁）确定成为美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛年度新人王。韩国选手在LPGA巡回赛上获得新人奖是继2019年李晶恩6（27岁）之后时隔4年。 13日，柳鲑澜在美国佛罗里达州贝尔艾尔的鹈鹕高尔夫俱乐部（70杆）结束的安妮卡-索伦斯坦邀请赛上，以低于标准杆12杆共268杆的成绩并列位于第12位。与捧起冠军奖杯的莉利娅•乌（美国•低于标准杆19杆共261杆）相差7杆。 在本次大赛中，增加46分新人奖积分的柳鲑澜的总分达到893分，因此，无论16日开始举行的赛季最后一场比赛CME集团巡回锦标赛的成绩如何，都确保了新人奖的获奖。CME集团巡回锦标赛冠军能获得的新人奖积分是150分，因此在该领域排名第2位的格雷斯•金（澳大利亚•619分）注定无法超越柳鲑澜。 柳鲑澜说：“LPGA巡回赛新人奖是所有新人希望的奖项，很多著名选手都获得了，因此获得该奖的我自己感到非常自豪”，“在阿肯色州取得巡回赛出道后的首场胜利，意义重大。”据悉，柳鲑澜自9月份登上LPGA巡回赛沃尔玛NW阿肯色锦标赛冠军宝座后，对获得新人奖充满了信心。去年，柳鲑澜在LPGA巡回赛资格考试中获得第一名，首次登上美国舞台。 柳鲑澜是第14位获得LPGA巡回赛新人奖的韩国选手。朴世莉在1998年成为首位获得该奖项的韩国选手。韩国女子高尔夫从2015年开始到2019年为止，连续5年培养出LPGA巡回赛新人王，但此后一直被中断。2020年受新冠病毒疫情扩散的影响，没有产生获奖者，2020年和2021年泰国选手获得了新人奖。 柳鲑澜在韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛和LPGA巡回赛上均获得新人奖，成为历史上第三位取得该成就的选手。柳鲑澜是2020年KLPGA巡回赛新人奖获奖者。当年柳鲑澜在KLPGA巡回赛济州三多水大师赛上获得了冠军。2006年KLPGA巡回赛新人王申智爱在3年后的2009年获得了LPGA巡回赛新人奖。李晶恩6在2016年获得KLPGA巡回赛新人奖后，同样在3年后的2019年占据了LPGA巡回赛最佳新秀的位置。

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