“上调利率不会犹豫”……鲍威尔“鹰派发言”导致美国国债利率再次上升. November. 11, 2023 08:41. by 纽约=常驻记者金贤洙、李东勋记者 kimhs@donga.com、dhlee@donga.com. 美联储主席鲍威尔（照片）打开了继续上调利率的可能性，给市场的“降息期待感”泼了冷水。由于鲍威尔的“鹰派发言”和美国国债需求恶化，韩国KOSPI（综合股价）指数盘中跌破2400点等，全球金融市场也出现了动荡。 鲍威尔当地时间9日在国际货币基金组织主办的会议上表示：“我们致力于把物价上涨率降低到2%左右的制约性货币政策基调，但还不能确信已经达成了这样的基调。”他还表示，“距离2%的物价上涨率还有很长的路要走。如果需要进一步上调，我们不会犹豫”，暗示了进一步紧缩的可能性。 在联邦公开市场委员会1日冻结标准利率之后，市场期待美联储不仅是结束了利率上调，还能加快开始下调的政策转换节点。似乎反映了这一点，最近纽约股市以技术股为中心的纳斯达克指数连续9个交易日上涨，美国国债利率暴跌。 但随着鲍威尔9日表示进一步紧缩的筹码并没有消失，再加上美国财政部国债投标结果确认了需求减弱，国债利率暴涨。标准普尔500指数比前一交易日下跌0.81%，纳斯达克指数比前一交易日下跌0.94%，结束了连续上升的趋势。10日，韩国综合股价指数比前一交易日下跌17.42点（0.72%），以2409.66点收盘，勉强守住了2400点大关。虽然因6日全面实施全面禁止卖空，股指飚升到2500点，但随后4天里下降了92.71点。继日本日经（-0.24%）之后，香港恒生指数下跌1.5%左右，整个亚洲股市都出现了动摇。

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