如果日本把观音寺佛像捐赠给韩国，长久以来的孽缘将成为良缘. November. 11, 2023 08:41. . 早该还给日本的。不能一边要求返还被掠夺的文化遗产，一边获取赃物。这是关于2012年10月韩国小偷从日本对马岛观音寺偷走并走私到韩国的高丽时代金铜观音菩萨坐像的故事。 上月26日，大法院最终判决该佛像的所有权归日本寺庙所有。这距离2013年1月小偷们被捕已经过了10年零9个月。 此前，法院的判决一直徘徊不定。2017年一审判决政府将佛像移交给忠南瑞山浮石寺。 也就是说，原本属于浮石寺的佛像很久以前通过盗窃或掠夺转到了日本。观音寺没法拿出证明佛像取得经过的证据。很有可能是倭寇掠夺了佛像。但这只是推测而已。 今年2月出台的二审判决推翻了一审判决。虽然承认倭寇掠夺的情况，但缺乏制作并供奉佛像的14世纪初高丽寺庙“瑞州浮石寺”和现在的浮石寺是同一寺庙的依据。另外，根据佛像所在地日本的民法，观音寺从取得法人资格的1953年开始占有佛像20年以上，因此所有权归观音寺。从法律逻辑上看，这只是遵循了日本法，但即使遵循韩国民法，结论也是一样的。 大法院认为二审的部分判断是错误的。附近也没有名为浮石寺的其他寺庙，现在的浮石寺是原封不动地继承高丽时代浮石寺的权利主体。但是，仅凭非法运出的可能性，日本观音寺的所有权并不能被否定。 虽然经过了长时间的诉讼，但这只是单纯的事情。记者比任何人都希望被掠夺或擅自运往国外的文化遗产能回到祖国原地。但是，即使看起来像是被强制抢走的东西，也不能将再次偷来的东西正当化。 希望佛像能回到原位的历史悠久的寺院浮石寺及其信徒们的立场也可以理解。但是如果不归还佛像，将其供奉在浮石寺，那么就将很难摘下“（被掠夺后）偷来的佛像”的标签。 目前保管在国立文化遗产研究院的佛像，今后政府将协商返还程序等。 我想向日本观音寺方面提议“把佛像捐赠给韩国”。并不是不知道希望返还数百年来一直作为信仰对象供奉的佛像的话听起来会是什么样。随着诉讼持续时间长，感情疙瘩会慢慢堆积。 但是，如果把长久的孽缘变成今天的良缘，佛祖应该也会高兴吧。当初佛像传到日本似乎是个孽缘。韩国盗贼的盗窃又酿成了另一个恶缘。因佛像争议，日本对马的朝鲜通信使活动或韩日共同文化遗产展示等也出现了差池。如果观音寺能成为韩日友谊的引水，韩国人也会大有感触吧。 希望日本政府也出面。1965年签订《韩日文化遗产协定》时，日本政府曾表示：“将日本所在的韩国文化遗产捐赠给韩国，将对两国的文化合作做出贡献，并予以鼓励。”相信不幸的历史也可以转化为今天的善意。

한국어