尹锡悦政府上台一年半，还剩3年半. November. 10, 2023 08:07. . 尹锡悦总统今天迎来就任1年零6个月。期间，国内外难题一片，恢复韩美同盟等部分变化到了不便表述的程度。总统提出的“恢复国内公正和常识”的承诺是否在政策推进方式和公职人事方面得到体现，值得怀疑。重用检察机关出身人员、大搞针对在野党的检方调查，搞活经济、关心民生等则被抛在脑后。与巨大在野党的不合作、国会功能受阻另当别论，负责国政的现政府负有很大的责任。 国政混乱体现在支持率上。尹总统以49%的得票率当选，但就任两个月后就跌至不到40%，1年多来一直未能抓住反弹的契机。这意味着，不少支持层对国政基调或风格感到失望，关闭了心扉。摆脱旧时代的青瓦台、走向龙山的承诺有没有信守？还不是仍然像帝王似的，更近距离倾听幕僚意见的决心也变得模糊了吗？而与文在寅政府相比，其回避批评的态度也让人感到疲劳。对于梨泰院惨案等各种事件事故、政策混乱等，也没有厉行追责。不知道总统一年前“应该向负责人问责”的想法现在是否仍然有效。 国民正在质问。过去一年半时间里，大韩民国是不是走上了正确的道路，总统是否发挥了健康的领导能力？尹总统今年夏天表示：“理念最重要”“部长们在那里是要战斗的”。这难道不是总统远离民心的反证吗？总统在江西区区长选举失败后才表示：“国民总是无条件正确的。”当务之急是政策人事沟通方式出现值得肯定的变化。 政府和执政党不应该推卸责任。总统首先要改变周围的人。总统接受媒体提问已经过了一年，去年8月以后也没有举行过正式记者会。无论从什么标准来看，都不正常。仅仅像总统候选人一样在民生现场听取市民的要求是不够的。新冷战时期的对华外交、与在野党的协治、国民年金改革方向等，必须由总统回答的问题堆积如山。首先要改变人事风格。谁出任重要公职，说明总统视什么样的人为人才。只有更广泛地求贤、有感人的提拔，才能恢复支持。 现在任期还剩3年半。干劲十足的时间也许只有两年多。尹总统就任时承诺的劳动、年金、教育改革，任何一个都不容小觑。因为改革结果而受惠减少的阶层会反对。要想完成这种巨大课题，政策推进要更加细致、大胆。而且只有进行有说服力的说明，国民才能承受不便和损失。尹总统正站在第一线。最终，卸任后被记住是怎样的总统，取决于他有多大的变化。

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