“看了《梨泰院Class》后迷上朴叙俊，于是就有了《The Marvels》试镜”. November. 09, 2023 08:51. by 崔智善 aurinko@donga.com. 因“朴叙俊表现如何、登场多少时间”而备受国内粉丝期待的漫威电影宇宙（MCU）电影《惊奇队长2 The Marvels》8日揭开了神秘面纱。朴叙俊将饰演主人公惊奇队长（布莉•拉尔森饰）的丈夫阿拉德纳星球的王子Yan。正如传闻的那样，虽然在短短的三个场面中登场，但通过漫威电影给好莱坞留下了深刻印象，因此今后进军海外备受关注。 尼娅•达科斯塔导演（34岁•照片）在7日举行的视频座谈会上表示：“在新冠病毒大流行期间看了电视剧《梨泰院Class》（2020年），朴叙俊映入眼帘。”他接着说：“我觉得朴叙俊很适合扮演王子Yan的角色，所以决定让其出演”，“虽然（王子Yan）出演分量很少，但这是一个具有冲击力的重要角色。”她补充说：“朴叙俊是一个非常有趣的人，也是给现场带来正能量的人。他是一位非常有才华的演员。” 达科斯塔导演是在好莱坞备受瞩目的新锐导演。她10多岁的时候迷上了韩国文化，不仅喜欢看《我的名字叫金三顺》（2005年）、《灵魂伴侣》（2006年）、《咖啡王子一号店》（2007年）等韩国电视剧，还喜欢看韩国综艺节目。她说：“我最喜欢刘在锡”，“无论韩国电视剧、电影、音乐等类型，我都深深着迷。” 她讲述的《惊奇队长》就像是一辆疾驰的过山车。虽然时间很短，但是很强烈，速度感十足。影片的播放时间为105分钟，是历届MCU电影中最短的。电影讲述了孤独的惊奇队长与老朋友的女儿莫妮卡•兰博（泰柔娜•派丽丝饰）、自己的热血粉丝兼“惊奇少女”女高中生卡玛拉•克汗（伊曼•韦拉尼饰）交织在一起的故事。三人因为想报复惊奇队长的克里族统帅达本（扎威•阿什顿饰），每次使用超能力时，彼此的位置都会颠倒。达本为了重建自己的行星哈拉，试图掠夺王子Yan（朴叙俊饰）居住的行星阿拉德纳的海水，惊奇队长为了向法律丈夫上的王子Yan告知这一事实，前往阿拉德纳行星。 三个人一眨眼位置就变了，由此发生的突发事件给观众带来了趣味。三人互相充满爱意，逐渐变成一队的样子也让人感动不已。但是，电影中首次介绍了莫妮卡•兰博和卡玛拉•克汗的叙事，因为剧情发展速度很快，所以存在一些难以理解的地方。在MCU扩张世界观的过程中，这一点被指为痼疾。 电影没有把时间花在各自的叙事上，而是选择了把重点放在三位英雄的团队合作和娱乐性的方式。维伦人阿什顿也没有留下像“灭霸”那样深刻的印象。朴叙俊饰演的王子Yan因为阿拉德纳族用歌曲对话的设定，所以没有像样的台词。在展示歌曲和舞蹈时，其设定既不搞笑也不帅，多少有些模棱两可。演出时间不到5分钟。主演的角色都是女性，这一点似乎也是好坏参半。 吸引眼球的是猫咪咕斯及其小崽子。猫咪们救出陷入危机的宇宙空间站队员的设定非常可爱和奇特。虽然MCU第五阶段（将大故事线按阶段分类）的整体性多少有些不足，但漫威正在和新创作者们进行与众不同的尝试，这一点值得关注。

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