美国总统选举摇摆州调查，特朗普5胜1负……“无法相信拜登经济”. November. 07, 2023 08:06. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 在距离明年11月5日举行的美国总统选举还有一年之际，在决定选举胜负的“摇摆州”舆论调查中，现任总统拜登大部分落后于前总统特朗普。在被认为是选举核心争论焦点的经济和外交政策评价中，更多的人认为特朗普更有能力。执政民主党内部对拜登的选举竞争力提出怀疑，甚至有人声称拜登应自行放弃连任挑战。 ● 6个摇摆州，5州拜登处于劣势 美国《纽约时报》10月22日至本月3日实施并于5日发表的6个摇摆州民意调查结果显示，48%的人表示，如果拜-特对决将选择特朗普，特朗普领先拜登（44%）4个百分点，超出误差范围。从地区来看，特朗普在宾夕法尼亚、佐治亚、密歇根、亚利桑那、内华达等5个州领先拜登4-11个百分点。拜登仅在威斯康星州比特朗普高出误差范围内的2个百分点。 《纽约时报》预测，如果摇摆州的这种舆情持续到明年大选，特朗普将获得300张选举人票，远远多于270张“魔法数字”（要想当选必须确保的选举人票数）。 虽然拜登把自己的经济政策“拜登经济学”和能够管控中东战争的安全感作为竞选连任的核心，但他在这两个领域得到的评价也低于特朗普。对于“两名候选人中更信任谁的经济政策”，6个摇摆州中59%的选民选择特朗普，拉开了与拜登（37%）的差距。对于以色列和巴勒斯坦武装团体哈马斯之间的中东战争，50%的受访者认为特朗普会解决得更好，选择拜登的只有39%。 相反，对于“成为有能力的总统是不是太老了”，拜登得到回答“是”的比率（71%）远超特朗普（39%）。《纽约时报》分析说：“美国人对特朗普的看法没有改变，但对拜登国政运营的不满正在高涨。” ● 奥巴马幕僚：“拜登应停止竞选连任” 对于美国权威日报《纽约时报》的舆论调查，民主党内部认为“拜登风险”成为现实，出现了动摇的氛围。曾负责前总统奥巴马竞选战略并引领胜利的前白宫高级顾问大卫·阿克塞尔罗德当天公开主张拜登应退出2024年总统选举。他在社交媒体X（推特的现名）上表示：“拜登必须决定（参选）是对自己最有利还是对国家有利。” 拜登竞选团队的发言人凯文·穆尼奥兹提出了反驳意见。他在美国网络媒体“AXIOS”上表示：“过去（民意调查企业）盖洛普在大选一年前也曾预测奥巴马候选人将以8个百分点的差距败北，但一年后轻松获胜。” 甚至有报道称，在最近的舆论调查中占据优势的特朗普，如果再次当选，开始制定以处罚政治背叛者为目的的“黑名单”。《华盛顿邮报》当天援引一名不愿透露姓名人士的话报道说，一旦特朗普再度执政，曾经是其亲信的前白宫办公厅主任约翰·凯利、前法务部长威廉·巴尔、前参谋长联席会议主席马克·米利等人将成为调查对象。据《华盛顿邮报》报道，特朗普还计划任命特别检察官向拜登总统及其家人施压，并正在寻求利用“暴动镇压法”来应对反对自己就职的示威。

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